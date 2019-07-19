请夏〈Flourishing〉活动落幕在即 昨再度征服音乐节目！
KPOP 2019年7月19日 星期五08:35 施乃琪
请夏这周正在加码表演专辑收录曲 “Chica”，没想到已结束宣传的主打歌又让她再度夺冠！
昨天（18 日）在 Mnet 播出的《M! Countdown》中，请夏凭著最新主打歌 “Snapping” 击败河成云的 “BLUE”，成为 7 月第三周的冠军得主。
月初时请夏曾一口气连夺五冠，没想到时隔一个多星期又再度成为奖杯主人，得知获奖后她一脸不敢置信地说：「哇，真的很谢谢大家⋯⋯首先，谢谢我的 BYULHARANG，其实 “Snapping” 的活动已经结束了，但今天又在《M! Countdown》拿到第一名，很开心能以这么好的奖结束活动！」并再度向节目、公司同仁及舞群道谢。
下节目以后，请夏也在 SNS 上发出认证照并说：「活动都要结束了，大家又给了我这么棒的时刻，真的很感谢你们。谢谢大家支持 Chica 和 Snapping ❤ 最近真的好热，请小心高温。真的很谢谢大家，我爱 BYULHARANG！」
另一方面，请夏从周三开始在音乐节目上带来新专辑中的另一首歌曲 “Chica”，最后就来看看她昨天的帅气表演吧！
（照片与影片来源：MNH Entertainment、Mnet）
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