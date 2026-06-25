世足韩国0比1不敌南非！尹斗俊直播看到傻眼：「不敢相信....有很多话想说但先忍住了」

男团 Highlight 成员，同时也是知名「足球狂热迷」的尹斗俊，对韩国足球国家代表队败给南非共和国一战表达了遗憾之情。

25日，尹斗俊透过 Highlight 官方 YouTube 频道直播，与粉丝一同观看并即时解说 2026 FIFA 世界杯 A 组小组赛第 3 轮，韩国对上南非共和国（以下简称南非）的比赛。



当天韩国队遭南非率先破门后始终未能扳平，不仅未能靠自己取得分组第二，也无法直接晋级 32 强。对此，尹斗俊露出失落神情表示：「我真的不敢相信，这是在做梦吗？」一度说不出话来。

尹斗俊接著表示：「就算是在对捷克那场比赛时，我也没想到事情会变成这样。」他还说：「有些话想说，但还是不要说了，怕自己说错话。」显得格外谨慎。



他表示：「身为足球迷，我最热烈支持、最喜欢的球队就是韩国足球国家代表队，但从来没有遇过这种情况。」并感叹道：「从 5 岁开始就跟著父亲一起看国家队比赛，我们的地位从来没有像现在这样，真的很令人惋惜。」

此外，尹斗俊也表示：「我不想拿其他国家来比较，是我们自己踢得不好。站在球迷的立场，真的很心痛。这原本是韩国足球能再提升好几个层次的机会，真的很可惜。」难掩失望之情。

由洪明甫执教的韩国足球国家代表队，於 25 日在墨西哥蒙特雷的蒙特雷球场进行世界杯 A 组最后一轮小组赛，以 0 比 1 惜败南非共和国。

此役过后，韩国队在小组赛取得 1 胜 2 败（积分 3 分），排名跌至小组第 3。接下来只能等待其他小组第 3 名球队的最终成绩及剩余赛事结果，争取以外卡资格晋级 32 强。

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