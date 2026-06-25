从韩艺宗同学到人气演员！金高银晒与安恩真合照写下「我爱你」，出道前结下的10年友情至今依旧深厚

金高银於24日透过 IG 限时动态分享多张与安恩真的合照，并写下简短文字「我爱你」，公开两人私下相聚的温馨时光。

照片中，可以看到两人搭车前往某处，抵达餐厅后还互相替对方拍照，捕捉彼此自然可爱的模样。两人以舒适休闲的穿搭搭配帽子与口罩现身，展现私下亲切的一面，在平凡日常中流露出亲密默契。即使忙於各自的演艺活动，仍不忘抽空见面分享笑容，多年好友间的深厚友情也让粉丝感到十分羡慕。



而金高银与安恩真是韩国艺术综合大学（韩艺综）10级同学（这届的同学还有金圣喆、李相二、朴素淡和李裕英），从学生时期便建立深厚缘分，至今仍持续维持珍贵友谊，也经常透过社群分享彼此的友情。

另一方面，金高银今年透过《柔美的细胞小将3》与观众见面。该剧讲述成为明星作家的柔美（金高银 饰），在平凡生活中因意外登场的角色顺禄（金载原 饰），再次经历心动、欢笑与爱情的细胞共鸣浪漫故事。日前她也与孔刘、李栋旭、刘寅娜再度合体，参与《因为有你才灿烂神－鬼怪10周年旅行》的拍摄，节目预计於7月4日播出。



而安恩真则投入新剧《不是你的恋爱》的拍摄，将与徐康俊搭挡演出。该剧是一部描绘交往10年的恋人，在熟悉关系中重新面对陌生情感的现实共鸣爱情剧。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻