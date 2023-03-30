曾开直播表达对公司不满！请夏与MNH娱乐合约到期不再续约，网友：「终於离开了」

29日，MNH娱乐方面表示：「与本公司在一起7年的请夏，专属合约将在4月29日结束。」

MNH娱乐表示：「同时《Bear & Rare Pt.2》因内部原因不能在本公司发行，希望粉丝们多多谅解。向长期与本公司在一起的请夏表示衷心的感谢，向给予请夏无私的支持、陪伴的 BYULHARANG 们表示感谢，以后也会爲作爲帅气的艺人活跃的请夏的新开始应援。」



另外，请夏2016年在《Produce 101》第一季获得第4名，以限定组合「I.O.I」出道。在团体活动后以SOLO出道，发行了〈Roller Coaster〉、〈Gotta Go〉和〈Love U〉等热门歌曲。但去年8月，请夏曾在直播表达对公司的不满「想从公司辞职，请把我辞了吧！」网友们也翻出不少事迹，像是〈Sparkling〉活动时，公司连一张自拍照都没有上传、上传到推特、IG的内容因为拼写错误反覆上传、先发行的歌曲没有好好进行宣传等。



这次约满到期离开，让不少粉丝都相当开心，网友更纷纷表示：「终於离开了」、「希望可以找到好公司」、「请夏真的好可惜，当初超级红」、「恭喜请夏！希望还可以听到Pt.2」等等，希望请夏可以找到好的公司啊！

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