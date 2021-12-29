「2021世界百大最美脸孔」排行出炉！LISA夺冠&子瑜退居No.7，一共21位韩星你的最爱上榜没～

BLACKPINK 海外人气真的很高啊～，TWICE 也有多位成员上榜，2021百大「世最美」中有你的最爱吗？

美国电影网站「TC Candler」公布了2021年「世界百大最美脸孔」的排行榜，去年拿下亚军的BLACKPINK成员Lisa，今年持续高人气并夺下了冠军宝座，其他三位成员也通通上榜为团争光。



而MOMOLAND成员Nancy拿下第五，TWICE成员周子瑜今年退居第7（2019年的世最美冠军），Nana第10，以上四人进入了TOP.10。

此外，一起来看看上榜百大「世最美」的韩国女星有谁吧！

1．LISA（BLACKPINK）



5．Nancy（MOMOLAND）



7．子瑜（TWICE）



10．Nana（林珍儿）



13．瑟琪（Red Velvet）



17．Rosé（BLACKPINK）



20．YooA（Oh My Girl）



22．雨琦（(G)I-DLE）



24．Sana（TWICE）



26．Jisoo（BLACKPINK）



30．Jennie（BLACKPINK）



34．彩领（ITZY）



38．宁宁（aespa）



43．采媛（APRIL）



45．Chung Ha（金请夏）



47．Somi（全昭弥）



50．娜琏（TWICE）



62．金镀我（FANATICS）



68．Momo（TWICE）



80．恩熙（宇宙少女）



84．颂乐（MAMAMOO）



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