「2021世界百大最美脸孔」排行出炉！LISA夺冠&子瑜退居No.7，一共21位韩星你的最爱上榜没～

「2021世界百大最美脸孔」排行出炉！LISA夺冠&子瑜退居No.7，一共21位韩星你的最爱上榜没～

明星   2021年12月29日   星期三10:00   MiJimin   1

（封面图源：youtube@ TC Candler、FB@TWICE、IG@nancyjewel_mcdonie_）

BLACKPINK 海外人气真的很高啊～，TWICE 也有多位成员上榜，2021百大「世最美」中有你的最爱吗？

美国电影网站「TC Candler」公布了2021年「世界百大最美脸孔」的排行榜，去年拿下亚军的BLACKPINK成员Lisa，今年持续高人气并夺下了冠军宝座，其他三位成员也通通上榜为团争光。
（图源：youtube@ TC Candler）

而MOMOLAND成员Nancy拿下第五，TWICE成员周子瑜今年退居第7（2019年的世最美冠军），Nana第10，以上四人进入了TOP.10。

此外，一起来看看上榜百大「世最美」的韩国女星有谁吧！

1．LISA（BLACKPINK）
（图源：youtube@ TC Candler）（图源：youtube@ TC Candler）
5．Nancy（MOMOLAND）
（图源：youtube@ TC Candler）
7．子瑜（TWICE）
（图源：youtube@ TC Candler）
10．Nana（林珍儿）
（图源：youtube@ TC Candler）
13．瑟琪（Red Velvet）
（图源：youtube@ TC Candler）
17．Rosé（BLACKPINK）
（图源：youtube@ TC Candler）
20．YooA（Oh My Girl）
（图源：youtube@ TC Candler）
22．雨琦（(G)I-DLE）
（图源：youtube@ TC Candler）
24．Sana（TWICE）
（图源：youtube@ TC Candler）
26．Jisoo（BLACKPINK）
（图源：youtube@ TC Candler）
30．Jennie（BLACKPINK）
（图源：youtube@ TC Candler）
34．彩领（ITZY）
（图源：youtube@ TC Candler）
38．宁宁（aespa）
（图源：youtube@ TC Candler）
43．采媛（APRIL）
（图源：youtube@ TC Candler）
45．Chung Ha（金请夏）
（图源：youtube@ TC Candler）
47．Somi（全昭弥）
（图源：youtube@ TC Candler）
50．娜琏（TWICE）
（图源：youtube@ TC Candler）
62．金镀我（FANATICS）
（图源：youtube@ TC Candler）
68．Momo（TWICE）
（图源：youtube@ TC Candler）
80．恩熙（宇宙少女）
（图源：youtube@ TC Candler）
84．颂乐（MAMAMOO）
（图源：youtube@ TC Candler）

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留言/评论
  • 我家容仙🥰
    1小时前
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