等不及啦！CIX 出道曲 MV 预告大走科幻路线
KPOP 2019年7月19日 星期五08:45 施乃琪
7 月可说是《Produce 101》第二季的团圆月，裴珍映所属的 CIX 即将在下周正式出道，而且专辑已早早登上预购榜首！
C9 Entertainment 今天（19 日）释出了 CIX 首张专辑〈HELLO〉Chapter 1. Hello, Stranger 主打歌 “Movie Star” 的首波 MV 预告片，近 40 秒的影片由眩目的特效和光影变化，营造出宛如科幻片般的场景；虽然还听不出新歌旋律，这支预告片仍掀起了各国粉丝的热烈期待。
CIX 由 BX、升勋、珍映、龙熙和炫晳组成，其中多位成员都曾透过选秀节目露面，可说是集各方期待与支持於一身的新人团体。上周〈HELLO〉开放预购后，更一举拿下销售网站的唱片榜第一名。
CIX 将於 23 日傍晚正式发行〈HELLO〉，翌日就会在首尔奥林匹克公园的 SK 手球竞技场举行发片 showcase《你好，陌生人》，大家准备好迎接这组新男团的诞生了吗？
（照片与影片来源：C9 Entertainment）
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