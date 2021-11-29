请夏：我得将公司养大，不想要公司股份，如果是大公司早就要了XD

请夏作为MNH娱乐的首位艺人，简直是一手将公司养大~

请夏为宣传新歌，做客李泳知的YouTube频道「虽然没准备什么菜」。 请夏29日发表的特别单曲《Killing Me》是2月正规一辑后，时隔9个月的回归，但这次不进行打歌活动。



请夏说明缘由：「某种程度上，我有些小心谨慎，所有人都有艰难的时期嘛，而在那艰难期，对我个人而言也是艰难期，所以想将这个时期killing，而且马上要到明年了，所以是轻快明朗的歌曲。」



谈及舞蹈：「开头我倒立著，手放在地上，头很晕，跳著跳著感觉要死了XD」近来很流行跟跳challenge嘛，请夏说李泳知是她这首歌的第一棒，这次也是《Street Woman Fighter》Lachica舞团编舞。



李泳知称赞请夏唱跳俱佳，是白手起家的类型，虽然不是在大型公司，但凭藉自身努力奋斗，公司应该给股份。 请夏连说No：「不想要公司，公司股份no thank you，如果是大公司，那肯定已经要了。 我得将公司养大，很难的。」



李泳知谈及《SWF》现在使得伴舞大众化，而在此之前请夏的言论也有辅助消除大众对伴舞的偏见。 如果因为在后面被叫做back dancer，请夏：「这么说的话，那我们也没被叫做front singer嘛。」



最后，两人都和Weki Meki磪有情是好友，录制当天请夏和有情也联络了，恰逢是Weki Meki回归日，两人一起观看Weki Meki新歌《Siesta》MV。



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