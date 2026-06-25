【图】苏志燮率崔大勋、尹敬浩、朱相昱、孙娜恩出席《金特务：本色回归》发布会！最危险老爸的复仇行动即将展开

崔代勋、苏志燮、孙娜恩、尹敬浩、朱相昱（图源：TVDaily）
SBS全新金土剧《金特务：本色回归》今日（25日）下午举行制作发布会，当天导演李丞永，以及演员苏志燮、崔代勋、尹敬浩、朱相昱、孙娜恩等人出席活动，为现场增添光彩。
崔代勋、苏志燮、孙娜恩、尹敬浩、朱相昱（图源：TVDaily）崔代勋、苏志燮、孙娜恩、尹敬浩、朱相昱（图源：TVDaily）
苏志燮
苏志燮（图源：TVDaily）苏志燮（图源：TVDaily）
崔代勋
崔代勋（图源：TVDaily）崔代勋（图源：TVDaily）
尹敬浩
尹敬浩（图源：TVDaily）尹敬浩（图源：TVDaily）
朱相昱
朱相昱（图源：TVDaily）朱相昱（图源：TVDaily）
孙娜恩
孙娜恩（图源：TVDaily）孙娜恩（图源：TVDaily）
《金特务：本色回归》改编自同名 Naver 网路漫画，讲述原本只是「世界上最普通的爸爸」的金部长，为了找回遭绑架的唯一女儿，化身为「世界上最危险的男人」，展开一场惊险刺激的复仇行动。该剧将於6月26日首播，海外则由 Netflix 於同日独家上线。
（图源：SBS《金特务：本色回归》海报）
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