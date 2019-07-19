請夏〈Flourishing〉活動落幕在即 昨再度征服音樂節目！
KPOP 2019年7月19日 星期五08:35 施乃琪
請夏這週正在加碼表演專輯收錄曲 “Chica”，沒想到已結束宣傳的主打歌又讓她再度奪冠！
昨天（18 日）在 Mnet 播出的《M! Countdown》中，請夏憑著最新主打歌 “Snapping” 擊敗河成雲的 “BLUE”，成為 7 月第三週的冠軍得主。
月初時請夏曾一口氣連奪五冠，沒想到時隔一個多星期又再度成為獎盃主人，得知獲獎後她一臉不敢置信地說：「哇，真的很謝謝大家⋯⋯首先，謝謝我的 BYULHARANG，其實 “Snapping” 的活動已經結束了，但今天又在《M! Countdown》拿到第一名，很開心能以這麼好的獎結束活動！」並再度向節目、公司同仁及舞群道謝。
下節目以後，請夏也在 SNS 上發出認證照並說：「活動都要結束了，大家又給了我這麼棒的時刻，真的很感謝你們。謝謝大家支持 Chica 和 Snapping ❤ 最近真的好熱，請小心高溫。真的很謝謝大家，我愛 BYULHARANG！」
另一方面，請夏從週三開始在音樂節目上帶來新專輯中的另一首歌曲 “Chica”，最後就來看看她昨天的帥氣表演吧！
（照片與影片來源：MNH Entertainment、Mnet）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞