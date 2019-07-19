ITZY 首张迷你专辑开放预购 全员画报曝光！
KPOP 2019年7月19日 星期五08:16 施乃琪
再过十天 ITZY 就要发行出道后的首张迷你专辑了，〈IT'z ICY〉除了收录三首新歌和两首旧歌，唱片内容物也很值得收藏！
JYP Entertainment 从这周开始陆续公开了 ITZY 成员们为〈IT'z ICY〉拍摄的概念照，比起出道时更加华丽的衣著与新造型，让五位成员看起来都更耀眼。
礼志
Lia
留眞
彩领
有娜
昨天〈IT'z ICY〉便已开始经由 Synnara、HOTTRACKS、Yes24⋯⋯等韩国各大网站开放预购，这张专辑除了最重要的唱片（两种版本）本体外，还会赠送写真书及小卡，以及预购限定的小手册、小卡、明信片组、贴纸、活动邀请卡及海报。
ITZY 将於 29 日傍晚六点（韩国时间）带著新专辑回归，而当晚八点她们也将在 Blue Square I-Market Hall 举行发片 showcase，很期待这组最强新人会端出什么样的新作品！
（照片来源：JYP Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻