【百想62】视帝视后评审过程全公开！玄彬突围池晟、李俊昊惊险称帝，朴宝英「一人分饰四角」神演技惊艳全场

第 62 届百想艺术大赏日前圆满落幕，本届电视部门含金量极高，更诞生多个「史上首次」的传奇瞬间！柳承龙 凭《金部长的梦想人生》缔造神话，成为百想史上横跨影、视两大领域「大赏全贯通」的第一人; 林秀晶、李彩玟 等人亦如愿抱走生平首座百想奖杯。 然而，最受瞩目的视帝、视后之争却陷入「史上最惨烈」激战，7 位专业评审直到直播前夕依然意见僵持、互不相让，战况胶著程度前所未见！

玄彬时隔 15 年再登顶！《韩国制造》霸气「险胜」强敌

继 2011 年以《秘密花园》夺下百想大赏后，玄彬 今年凭藉黑帮史诗大作《韩国制造》再度登顶，夺得「男子最优秀演技奖」。 在排除大赏得主柳承龙后，视帝入围名单仍有众多劲敌，面对演技稳健的 池晟、实力纯熟的 朴珍荣、以及「信看演」代表 李俊昊 的强力夹击，玄彬凭藉对复杂角色的深层剖析，最终在 7 位评审中夺下关键 4 票，惊险胜出！



评审委员、大众文化评论家郑德贤表示：「玄彬在《韩国制造》中的存在感无庸置疑。 若用力过猛可能会显得夸张，但他精准抓住了适当的基调。 这部作品和演技再次证明『玄彬是很会演戏的演员』。」

随著《韩国制造》横扫去年 Disney+ 全球播放量冠军，剧迷也纷纷敲碗今年下半年的第二季回归！



朴宝英打破「死亡之组」！「一人饰四角」6 票横扫视后座

今年竞争最激烈的莫过於「女子最优秀演技奖」，入围名单一出即被网民封为「历代级死亡之组」：五位候选人金高银、朴智贤、申惠善、林润娥皆展现了超越前作的强大气场，在各自的作品中发挥了关键作用。 最终，朴宝英 凭藉《未知之首尔》获得 6 位评审点头通过，夺下出道以来首座百想视后奖座！



评审委员、编剧俞贤美惊叹，朴宝英展现的是「四重奏」级别的演技：「与其说是『一人分饰两角』，实际上更接近『一人分饰四角』。 她不仅演绎了『未知』与『未来』这对双胞胎，亦精准诠释了『装作是未来的未知』和『装作是未知的未来』，细腻演技让观众获得了极大的共鸣和慰藉。」

郑德贤评审亦感性表示，朴宝英在每一部作品、每一个角色中一直都表现得很好，持续稳步成长，凭个人魅力带领《未知之首尔》剧集前行，功劳极大。



拿下视后的朴宝英并未止步，目前她主演的 Disney+ 犯罪惊悚剧 《赌金》 正在热播中。 这次她彻底洗去过往「氧气女孩」的清纯标签，饰演为翻身不惜卷入金条走私案的贫寒女子，细腻呈现角色被逼至边缘的黑化心理，让观众再次见识到新科视后的百变魅力。



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