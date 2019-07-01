那个曾统一饭圈的《Oh！My Baby》泰吴长大了～6岁就拥有完成型帅气！网友：长大姐姐嫁你XD

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不知道大家是否还记得《Oh！My Baby》呢？ 这是一档在2014年-2016年之间播出的育儿类综艺节目，和《超人回来了》很像。

看过这档节目的小伙伴们一定还记得那位统一饭圈的男人（男宝宝）泰吴，当时不知迷倒多少姐姐和姨母啊，他可是一个小小年纪就拥有站姐帮拍机场街拍的人啊！！



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泰吴是个混血宝宝，混血帅哥爸爸Ricky Kim在2008年因为拍摄广告进入韩国娱乐圈。 仅仅出道一年，他就和比自己大4岁的女朋友柳承珠结婚了。 2017年，爸爸突然通过IG透露泰吴生病不能走路了，让广大姨母和姐姐粉心碎不已，好在泰吴很快恢复了健康，让所有人都松了一口气。



不知不觉间，《Oh！My Baby》已经停播3年了，当年的小宝宝泰吴也长大了。 前不久爸爸就通过ins更新了儿子的近照。 泰吴还是小娃娃的时候就有超高颜值，五官精致又立体，尤其是一双大大的眼睛，仿佛里面装著星星。



而爸爸新晒出的照片中，wuli泰吴已经完全脱去稚气变成了小帅哥，原本有些婴儿肥的小胖脸已经线条明显，俊朗了很多，戴著眼镜的样子完全就是各大韩剧中年轻多金有才的本部长的儿童时期啊！ 看了照片的广大粉丝留言表示：「再长大一些可以去参加《Produce 101》」、「长大我嫁你」~~



「图：PANN」

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