向往 Big Hit Entertainment 吗？专属少年的嘻哈比赛开放报名！
KPOP 2019年7月2日 星期二08:47 施乃琪
防弹少年团出道初期的嘻哈路线至今仍让人记忆犹新，公司 Big Hit Entertainment 将举行的嘻哈比赛自然也值得一试！
Big Hit Entertainment 将举嘻哈比赛《Hit It 7》，对象锁定於 2001 年后出生的男性，也就是目前 18 岁以下的青少年。
无论国籍为何，即日起至 19 日间都能上 Big Hit Audition 的官方网站报名参加预赛，会於 20 日现场报名参加线下的预赛。报名类别分为饶舌或歌唱（可重复报名），最后将从预赛胜出的前七名中选出最终优胜者，并颁发 500 万韩元的奖金。
《Hit It 7》正式比赛邀来 Big Hit 旗下制作人 Pdogg、饶舌歌手 Nucksal、Deepflow、millic 担任评审，有志成为嘻哈歌手的话别错过这个机会！
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）
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