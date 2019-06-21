BTS防弹少年团遭澳洲电视台恶意攻击！全球ARMY们都怒了「对方回应：节目效果而已」
明星 2019年6月21日 星期五08:30 Rui
人气组合防弹少年团BTS遭到澳洲电视台Channel9《20 to One》节目恶意攻击以及种族歧视，引爆全球ARMY的不满。
节目中，男主持人先是表示自己从没有听过防弹少年团的名字，嘲讽若是北韩领导人金正恩喜欢男团的话，韩国就不会有战争危险了。 接著又说当他听说韩国有大事件发生时还以为是韩国被炸，后来才知道所指的是偶像团防弹少年团，在他看来防弹少年团的话题性远不如韩国被炸。 主持人还称防弹少年团能在美国Billboard音乐榜夺冠，队内却只有一个人精通英语让人不可思议。 当说到防弹少年团的联合国演讲时，主持人又揶揄演讲主题可能是发胶。 主持人自爆自己当年曾在Twitter上询问防弹少年团成员中有没有同性恋而遭到了防弹少年团粉丝们的攻击，但他至今还是认为七人男子组合中肯定至少有一个人是同性恋。
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这期《20 to One》节目播出后立刻在全球防弹少年团粉丝中引发巨大争议，ARMY们通过社交网站发文要求节目组与主持人公开道歉。事件发酵后，Channel9出面道歉，称相关节目并未违反任何播放规定，主持人的言论只是为了强调防弹少年团的人气，用幽默的言论诠释而已。
「图：新闻截图」
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