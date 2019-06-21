虽人不在江湖，江湖却一直有她的传说！李孝利8年前当宴客的造型再次引起讨论～

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结婚后就处於半隐退状态的李孝利，除了2年前的综艺《孝利家民宿》之外几乎没有什么作品，而她虽然人不在江湖，江湖却一直有她的传说。

李孝利不但是歌坛诸多女歌手的偶像，在时尚界也颇具地位，哪怕是几年前的装扮拿到今天来看也是气场十足，时尚感不减。 最近韩国知名造型师申宇植做客广播节目《早上好FM》「今天穿什么」环节，有位观众就提问：「周末要去参加婚礼，大家都穿得差不多，我不想穿得太奢华但却想穿得出众。 」

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申宇植回答道：「不知道从何时起宾客Look成了热门话题，大家参加朋友的婚礼时对穿衣打扮都很注重，如果穿得太华丽就会被误会是来抢风头的，我推荐几年前曾引爆热议：李孝利宴客的造型。 当时李孝利以衬衫搭配直筒裤，即使过了这么多年也依旧很有存在感。 」



申宇植提到的李孝利宴客的造型，是2011年李孝利参加演员李天熙、全慧珍婚礼时的装扮，衬衣+裤装的穿搭既干练又端庄。



「图：TD、1ST LOOK」

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