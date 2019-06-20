曹政奭带润娥《极限逃生》! 究竟是灾难片还是搞笑片?
电影 2019年6月20日 星期四10:30 Erin
生活好难，逃命更难！《鸡不可失》《辣手警探》《军舰岛》团队斥资100韩元打造的全新灾难动作喜剧片《极限逃生》，由曹政奭、林润娥、高斗心、朴仁焕等实力派演员参演，於去年8月如火如荼地进行拍摄，今夏终於要带观众们一起体验惊心动魄的爆笑逃难记。
《极限逃生》故事叙述无业青年永南（曹政奭 饰），在母亲70大寿的寿宴中，和大学社团的学妹意珠（林润娥 饰）重逢，没想到当天首尔某处的毒气瓦斯却外泄，笼罩整个都市。身陷危机的永南与意珠，决心带领身边的人逃出首尔寻求活路，是部相当新颖的灾难动作电影。
稍早片商於Facebook专页上传一张，由曹政奭、林润娥两人亲自用身体摆出的「EXIT」（韩国原片名）字样的图片，并以文字附注「猜猜看这部电影的片名是？」随即引起网友的关注，纷纷留言表示「曹政奭摆的『X』是神之角度啊！」「光看照片就知道曹政奭和林润娥的喜剧灾难片值得期待」「第一次看到这种宣传方式，太好笑了」
首支预告以「不是只有地震或海啸是灾害，我们现在的状况本身就是个灾难」引起观众强烈共鸣的台词破题，曹政奭所饰演的「现代鲁蛇」角色，可说是现实社会中不少人都经历过的状况。而预告片后半曹政奭、林润娥奋不顾身的动作戏演技，更能感受到身处险境的紧张气息，令人相当期待。灾难逃生大作《极限逃生》将於8月30日在台上映，敬请期待。
照片/影片: 车库娱乐, CJ脸书
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