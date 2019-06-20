BTS&EXO&BLACKPINK&NCT 127入围美国2019 Teen Choice Awards候选名单
明星 2019年6月20日 星期四11:01 Sani
BTS防弹少年团、EXO、BLACKPINK、NCT127等团都入围了！ 投票到本月25日截止，不知今年的荣誉将会花落谁家呢~
据美国媒体报导，防弹少年团、EXO、BLACKPINK、NCT127都进入了Choice International Artist部门的候选名单，同时入围的还有拉丁男团CNCO、英国女团Little Mix。
其中，防弹少年团在去年接连第二次成为该奖得主，今年能否三连胜也令人瞩目：
此外，防弹少年团与Halsey合作的《Boy With Luv》也进入Choice Collaboration部门的候选名单，将与Ed Sheeran和Justin Bieber的《I Don’t Care》等歌曲展开竞争。
BLACKPINK的《DDU-DU DDU-DU》则是进入Choice Song：Group部门的候选。
Teen Choice Awards是由美国FOX广播公司组办的年度颁奖典礼，旨在奖励该年度在音乐、电影、体育、电视以及时尚等领域做出杰出贡献的人，由13至19岁的青少年投票选出获奖者，今年是第21届。 偷拍将进行到6月25日，颁奖典礼在8月11日举行。期待大家获得好成绩！
（图源：SM，BIG HIT，YG）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻