李光洙、金宇彬、D.O.《豆豆》新系列开拍！惊现济州岛当「最帅畜牧工」，人气YTR文尚勋惊喜加盟

南韩综艺鬼才罗䁐锡（罗PD）再度集结「至亲团」出击！据韩媒爆料，李光洙、金宇彬、都敬秀（D.O.）这组梦幻卡司已於 14 日低调现身济州岛，展开为期三天两夜的秘密拍摄。 继之前的务农、开餐厅与出国旅游后，这次三人将挑战全新身分——「畜牧打工仔」，消息一出让全亚洲粉丝笑翻：这群大咖到底要把打工魂燃烧到什么程度？

相关人士透露，新系列的概念定调为「工人们」。 回顾《豆豆》系列的进化史：2023 年的首部曲《种瓜得瓜，种豆得豆》化身新手农夫挑战务农，2024 年的衍生节目《豆豆饭饭》是经营餐厅、喂饱路人，去年的第二档衍生节目《豆豆笑笑》则是前往墨西哥展开海外探访，体验异国风情。





而这一次，罗PD决定回归「劳动力」，让这群男神在济州岛与家畜为伍。 据悉，他们要在农场内挥洒汗水、照顾各类家畜，在劳动中展现最真实的「互损」友情。 除了铁三角阵容外，知名演员兼 YouTuber 文尚勋 也确定加入嘉宾行列。 目前第一阶段拍摄已圆满收官。



《豆豆》系列自开播以来，曾创下 5% 的超高收视率。 凭藉著成员间毫无架子的私下互动，该系列已成为每年的「治愈标配」。 虽然目前确切播出时间尚未定案，但粉丝早已搬好小板凳，纷纷敲碗：「想看光洙被羊欺负」、「D.O. 一定又是干活最认真的那一个」、「金宇彬就算穿工装裤还是超帅」。

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