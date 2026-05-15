《21世纪大君夫人》IU 不顾一切火海救夫！边佑锡受困昏迷命悬一线

由 IU（李知恩） 与 边佑锡 主演的宫廷虐恋剧《21世纪大君夫人》本周迎来终章！随著剧情进入白热化，上集结尾理安大君（边佑锡 饰）受困火场的揪心一幕，直接拉动最高收视飙升至 15.4%。 在今晚播出的第 11 集中，熙周（IU 饰）为了拯救丈夫，不顾一切冲进火海之中。

剧中，熙周与理安大君历经重重磨难后感情日益深厚，正当两人稳步推进继承王位的计划时，国务总理闵郑佑（鲁尚炫 饰）与外戚势力则表现出强烈的反对意见。 上集结尾，理安大君应闵总理的见面要求进入便殿，却遭遇突如其来的神秘大火，王宫瞬间变炼狱，紧张氛围让观众窒息。



今晚剧集中，熙周无视喷涌的火舌与高温，毅然冲进崩塌中的便殿，在浓烟中疯狂搜救丈夫的模样令人心碎。 找到理安大君后，她将耳朵贴在对方身上确认心跳，顿时松了一口气，可接下来却无力将他带出去，只能悲戚地大喊：「来救人啊？ 没人在吗？」





理安大君在浓烟中倒下的惨状让剧迷心惊胆颤，所幸大君的亲信崔贤（刘秀彬 饰）与熙周的精明秘书都惠贞（李妍 饰）也将及时赶到，齐心协力展开救援。 虽然预告暗示理安大君逃过一劫，但由於王室过去接连发生王后车祸、先王暴毙等疑案，这场事故的背后真相仍然令人十分关注。

《21世纪大君夫人》第 11 集将於今日（15 日）晚上 9 点 50 分播出，海外由Disney+独家同步更新。



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