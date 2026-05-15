《我的王室死对头》第3集先公开＆剧照曝光！林知衍 × 许楠儁互动升温，「疯批财阀」请她吃肉还亲手烤肉XD

由林知衍（林智妍）、许楠儁主演的《我的王室死对头》不只收视表现亮眼，在 Netflix 上的成绩也相当惊人，让不少观众越追越上瘾，也更加期待后续剧情发展。

先前剧情中，申瑞霜（林知衍 饰）因被朝鲜恶女「姜团心」灵魂附身，凭藉「禧嫔附身迷因」一夕爆红，瞬间成为话题中心。而第2集结尾，车世界（许楠儁 饰）更直接对她说出：「我需要你！」没想到下一秒，随著崔门道（张胜祖 饰）突然现身，申瑞霜也立刻对车世界表示：「我需要你…暂时当一下我的挡箭牌。」两人一来一往的对话瞬间让气氛变得超微妙，也让观众更加好奇，申瑞霜究竟会不会真的接受车世界的提议。



第3集抢先公开的影片中，车世界看到申瑞霜正在吃甜点，忍不住问她：「你打算一直把那种东西当饭吃吗？就那么缺钱吗？」而申瑞霜似乎怕回答「不是」就会被讨回去，立刻超诚实表示自己真的很缺钱，甚至连饭钱都快没有了 XD



之后申瑞霜闻到烤肉店香味时，还默默对车世界投出超期待眼神，结果下一秒两人竟然真的一起跑去吃烤肉！甚至还是车世界亲自帮她烤肉。当申瑞霜一句「要烤焦了，快翻面」说出口后，车世界也立刻拿起夹子翻面，明明一脸不耐烦，结果还是乖乖照做。



而公开的剧照中，申瑞霜看著烤盘上的肉露出超满足笑容，车世界则几乎全程移不开视线，眼神里满满都是在意。两人之间那种若有似无的暧昧氛围，也让人开始好奇这段关系是否真的会慢慢超越单纯的利益合作，让人更加期待本周播出。



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