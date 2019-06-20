《极恶对决》500观众挤爆西门町 看马东石变身马可爱
电影 2019年6月20日 星期四09:19 Erin
韩国影史最爽快动作电影《极恶对决》由地表最强悍大叔马东石领衔主演，携手韩国实力派演员金武烈及金成圭演出，在韩国上映以来口碑好评不断，创下近8亿台币票房佳绩，马东石也与导演李元太来台宣传，19日傍晚出席在西门町的首映舞台见面会，吸引数百位粉丝挤爆西门町。
导演以及马东石两人盛装帅气出席红毯，不仅热情地替粉丝们签名，马东石更是亲和地和粉丝们自拍，令现场约500位粉丝欢呼尖叫。而首映会上初次来台宣传的导演，被问到对於台湾有什么特别印象，导演微笑地说：「台湾粉丝都非常热情，也觉得台湾的食物都太美味了，如果有空的话则是想去龙山寺逛逛。」睽违8个月再度来台的马东石则腼腆表示：「再次感受到台湾观众的热情，我爱大家，下次若有新作品，一定会再选择回到台湾宣传。」
首映会上除了畅聊拍摄趣事外，更募集强壮男粉丝重现电影中经典「人肉沙包」桥段，三位大肌肉粉丝进行「拳击机PK赛」，马东石也传授三位粉丝拳击秘诀：「看肌肉量是不准的，还是要看挥拳时的爆发力。」
活动最后还邀请到女神蔡瑞雪担任特别嘉宾，私底下是马东石头号粉丝的她，还用心送上一把写著「大哥是对的」的人物造型手扇，趣味十足，也让淘气的马东石直接开扇子为导演搧风。最后马东石大秀可爱三连拍，萌翻全场。接下来马东石与导演李元太也一同进入影厅与幸运粉丝们观赏这部精采的作品，《极恶对决》将於6月20日正式在台上映。
照片：威视电影
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