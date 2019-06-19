和池昌旭搭档《请融化我》的女主「元真儿」！电视剧代表作《只是相爱的关系》和《Life》

【演员特辑】她在《只是相爱的关系》里表现真的很出色～！原本是为了俊昊追，结果小编爱上女主元真儿啊～！
小编发现我们网站上有很多读者在问，究竟跟池昌旭搭档新剧《请融化我》的女主角「元真儿」是谁？虽然她的名气，还没有到大红大紫的程度，但以演技实力来说，绝对不输给一线的女演员。
＊早先名字常译为「元珍雅」。
2015年以电影作品出道，直到2017年脱颖而出成为JTBC月火剧《只是相爱的关系》的女主角河文秀，搭档李俊昊，第一部电视剧作品就成为女一，实力自然是没话说。
她在剧中展现出独特出众的气质，清新脱俗的外型，完美诠释河文秀的角色，当时有在追剧的网友，都称她是近年最有「男友力」的女主，勇敢坚强又不肯放弃的性格，一路扶持著男主，虽然剧情很虐，两人的互动却也时常甜到不行。
之后，她的下一部作品，更接下了拥有两大男主曹承佑和李栋旭的《LIFE》，她和曹承佑对戏时流畅自然，不哗众取宠的表现，依旧让观众们留下许多好感度。
这一次和池昌旭配对，真的可以好好期待，毕竟她在演技的实力上，从未被人质疑过，长相也是被称为一股清流，气质超脱，这一次作品又遇上了相当有实力的团队与男主，希望她能够好好发挥！
tvN全新周末剧《请融化我》，由《巴黎恋人》、《秘密花园》、《绅士的品格》申宇哲导演执导，《大力女子都奉顺》、《有品位的她》、《有我们遇见的奇迹》白美京编剧执笔，描述参与「24小时冷冻人类项目」的一对男女，因为神秘阴谋导致20年后才苏醒过来。为了生存，必须维持体温平均31.5°的副作用，两人在生活中逐渐产生爱意的浪漫电视剧，预计九月首播。
（图自：官方剧照／公司官网）
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