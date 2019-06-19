和池昌旭搭檔《請融化我》的女主「元真兒」！電視劇代表作《只是相愛的關係》和《Life》

【演員特輯】她在《只是相愛的關係》裡表現真的很出色～！原本是為了俊昊追，結果小編愛上女主元真兒啊～！
小編發現我們網站上有很多讀者在問，究竟跟池昌旭搭檔新劇《請融化我》的女主角「元真兒」是誰？雖然她的名氣，還沒有到大紅大紫的程度，但以演技實力來說，絕對不輸給一線的女演員。
＊早先名字常譯為「元珍雅」。
2015年以電影作品出道，直到2017年脫穎而出成為JTBC月火劇《只是相愛的關係》的女主角河文秀，搭檔李俊昊，第一部電視劇作品就成為女一，實力自然是沒話說。
她在劇中展現出獨特出眾的氣質，清新脫俗的外型，完美詮釋河文秀的角色，當時有在追劇的網友，都稱她是近年最有「男友力」的女主，勇敢堅強又不肯放棄的性格，一路扶持著男主，雖然劇情很虐，兩人的互動卻也時常甜到不行。
之後，她的下一部作品，更接下了擁有兩大男主曹承佑和李棟旭的《LIFE》，她和曹承佑對戲時流暢自然，不譁眾取寵的表現，依舊讓觀眾們留下許多好感度。
這一次和池昌旭配對，真的可以好好期待，畢竟她在演技的實力上，從未被人質疑過，長相也是被稱為一股清流，氣質超脫，這一次作品又遇上了相當有實力的團隊與男主，希望她能夠好好發揮！
tvN全新週末劇《請融化我》，由《巴黎戀人》、《秘密花園》、《紳士的品格》申宇哲導演執導，《大力女子都奉順》、《有品位的她》、《有我們遇見的奇蹟》白美京編劇執筆，描述參與「24小時冷凍人類項目」的一對男女，因為神秘陰謀導致20年後才甦醒過來。為了生存，必須維持體溫平均31.5°的副作用，兩人在生活中逐漸產生愛意的浪漫電視劇，預計九月首播。
（圖自：官方劇照／公司官網）
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