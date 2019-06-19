韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况- 检法2首夺冠军，风在吹刷新高

这周（6/17、6/18）无线月火收视冠军首次由《检法男女2》拿下。有线《风在吹》则突破 5% 刷新最高收视记录。
无线月火MBC《检法男女2》不但以 5.9%~7.5%、6.1%~7.7%，刷新自身收视数字也挤下KBS2《Perfume/香水》，成为无线月火收视新冠军。
KBS2《Perfume/香水》不只数字掉，还一度掉到最低。分别是 4.9%~6.4%、4.8%~6.7%。应该是保住基本收视范围，只是《检法男女2》数字一下冲高了。
而落后的SBS《初次见面我爱你》也以 3.0%~3.8%、3.4% ~4.2% 写下播出以来最高收视记录。
有线月火的JTBC《风在吹》终於金荷娜知道了实情，一下拉高了数字，以 4.749%、5.204% 刷新收视记录，持续保持有线月火收视第一。
tvN的《Abyss/深渊》又又跌新低 2.151%、2.035%，下周不晓得会以多少数字结局？20190619
※ 以下有雷 ※
#脆弱又毒舌的申成禄感情完全沦陷在大妈身上，碰上最强明星情敌，怎么办？
#郑大叔团队再次以小心、仔细解说，拉回整个警署侦办方向。
#没想到幕后黑手并不黑心。秘书们组织是为了保护自身被不体恤员工的高层剥削的权益。不太懂为什么不直接跟金英光坦白，找他出面对抗他舅舅？金栽经的薇若朴真得是善良又可爱，金英光、孙基周算在一起了吗？。
#甘大叔演技超细腻，好几次都被他演绎弄得心好酸。金荷娜知道实情及去看甘大叔的演绎也很打心。
#呃，Abyss可以算中弃了吗？
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