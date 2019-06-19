这届网友太出色了！恶搞YG「毒电影」《药局》海报：梁铉锡主演；GD＆胜利担任男主角

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2019年6月，影坛又出现了一部精良巨制，由YG娱乐前社长联袂旗下多名爱豆领衔主演，片名更是言简意赅，为《药局》！

YG娱乐近年来数次爆出涉毒事件，因此在韩国粉丝界有著「药局」之称（药局的韩文缩写与YG一样）。 虽然每次风波最终都会被YG娱乐强制压下，但公司形象早就在民众心目中一跌再跌。 而就在这几日YG更是接连爆发「毒案」，虽然都快刀斩乱麻式的解约轰人，却依旧没能平息众怒。 网民们就恶搞出了由YG娱乐的「问题人物」重磅出镜的电影《药局》的宣传海报。

主海报以黑绿色为底色，是在影射YG内部的黑暗与水深吗? 2019年，更强烈的「药」（毒品）来了~



梁铉锡本色出演YG CEO：被查出来的话可以送去日本排毒！



男一号GDra-gone扮演者是巨星权志龙（G-Dragon）：乌烟瘴气下的终局王者



男二号Strange Eye的扮演者为崔胜铉（T.O.P）：从头至尾全都是韩瑞熙



男三号Burning Rmen扮演者李升炫（胜利）：只要赚到4000亿就能玩转这里



男四号Be.i扮演者金韩彬（B.I）：我只是想当个天才



友情客串instagrammer韩瑞熙：这样的话会变得要吸可卡因啊，我生气了



这届网民怎么能如此优秀？

「图：PANN」

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