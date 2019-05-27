脸红的思春期新曲《BOM》MV观看次数突破一千万
KPOP 2019年5月27日 星期一13:06 韩星网
「音源强盗」组合脸红的思春期上月推出新曲《BOM》，洋溢著春天浪漫气氛的旋律与歌词令歌曲一推出就横扫多个音源榜，日前MV更突破一千万观看次数，足见受大众喜爱的程度。
本月初脸红的思春期更宣布将会再度来港，於下月15日来港举行「2019 BOL4 ASIA TOUR IN HONG KONG」演唱会，主办今天公开两位成员安智瑛、禹志润为香港粉丝准备的亲笔信，信上除了有脸红的思春期亲自写的中文「６月见」之外，更有可爱的图案作点缀，贯彻二人的少女风格之余，亦显得相当有诚意。
早前脸红的思春期於官方频道上传了数段首尔场演唱会精彩舞台的片段，当中包括成员禹志润重新演绎Winner宋旻浩《Fiancé》，强劲的嘻哈音乐配上性感舞步，展现出与平日脸红的思春期完全相反的形象，片段中能看见现场欢呼声不断，未知下月香港演唱会上又会看到怎样的特别舞台呢？
脸红的思春期香港演唱会门票已於快达票公开发售，票价分别为 $1,080、$780及$480。想去现场感受脸红的思春期的歌声的话，各位粉丝就要立刻去「扑飞」捧场啦！
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