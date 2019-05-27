PRISTIN施妍在Pledis当了9年练习生，人生有一半时间在那度过！网友：「真的毁了很多人的青春！」
明星 2019年5月27日 星期一12:06 Yuan
想到施妍之前还自己搭车去参加高中毕业典礼，也希望她希望未来会更好！
施妍在9岁（2008年）进入Pledis娱乐当练习生，曾出演过After School 《Bang!》 、和NU'EST的 《I'm Bad》等MV，也站上过Special舞台，2015年以练习生身份出演《PRODUCE 101》，最终排名25名。
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从9岁开始当练习生，之后练习了9年正式出道，活动了2年（实际活动半年左右）团体解散，让不少网友替她抱不平，纷纷表示：「真的毁了很多人的青春呢」、「韩成洙还是人吗」、「施妍不止漂亮，还很有实力」、「还曾被叫P社小公主，结果竟然这样」、「希望未来会更好」、「真的好可惜」等等。
24日，Pledis娱乐宣布PRISTIN解散，她也透过IG发文写道：「大家好，我是朴施妍！首先很抱歉以不好的消息来问候大家，多亏了在Pledis的11年和在PRISTIN的2年中，一直爱著我的HIgh（粉丝），各位～我度过了非常幸福的时光，谢谢大家。虽然PRISTIN活动结束了，但今后作为朴施妍，我会努力回报大家的喜爱，希望大家也可以一起关注和应援长时间在一起的成员们新的开始，很抱歉也感谢喜爱、等待著PRISTIN的各位。」
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（图：Mnet、SBS、TVDaily、Pledis、IG@0_0.1114）
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