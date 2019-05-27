PRISTIN施妍在Pledis当了9年练习生，人生有一半时间在那度过！网友：「真的毁了很多人的青春！」

PRISTIN施妍在Pledis当了9年练习生，人生有一半时间在那度过！网友：「真的毁了很多人的青春！」

明星   2019年5月27日   星期一12:06   Yuan   14

想到施妍之前还自己搭车去参加高中毕业典礼，也希望她希望未来会更好！

施妍在9岁（2008年）进入Pledis娱乐当练习生，曾出演过After School 《Bang!》 、和NU'EST的 《I'm Bad》等MV，也站上过Special舞台，2015年以练习生身份出演《PRODUCE 101》，最终排名25名。

via GIPHY

via GIPHY

从9岁开始当练习生，之后练习了9年正式出道，活动了2年（实际活动半年左右）团体解散，让不少网友替她抱不平，纷纷表示：「真的毁了很多人的青春呢」、「韩成洙还是人吗」、「施妍不止漂亮，还很有实力」、「还曾被叫P社小公主，结果竟然这样」、「希望未来会更好」、「真的好可惜」等等。

24日，Pledis娱乐宣布PRISTIN解散，她也透过IG发文写道：「大家好，我是朴施妍！首先很抱歉以不好的消息来问候大家，多亏了在Pledis的11年和在PRISTIN的2年中，一直爱著我的HIgh（粉丝），各位～我度过了非常幸福的时光，谢谢大家。虽然PRISTIN活动结束了，但今后作为朴施妍，我会努力回报大家的喜爱，希望大家也可以一起关注和应援长时间在一起的成员们新的开始，很抱歉也感谢喜爱、等待著PRISTIN的各位。」

** 追踪你喜欢的爱豆 —> 快下载此App

（图：Mnet、SBS、TVDaily、Pledis、IG@0_0.1114）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Kai Lo Yen
    WingTing Sin😢
    2小时前
  • Weii Hua
    Poon Ze Theng
    23小时前
  • Akira Cat
    .仲年輕 有大把時間
    2019年5月27日 15:13
  • Parko Li
    又一個被爛公司搞壞的好團
    15小时前
  • 蕭采柔
    P社真的是…😠😠😠
    19小时前
→更多留言...(9)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » PRISTIN施妍在Pledis当了9年练习生，人生有一半时间在那度过！网友：「真的毁了很多人的青春！」
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手