朴信惠电影《Call》1月3日开拍 与逆龄金成铃成高颜值母女
电影 2019年1月15日 星期二12:09 Erin
朴信惠在目前热播中的人气电视剧《阿尔罕布拉宫的回忆》中正与玄彬大谈恋爱，不过另一方面她的大萤幕作品《Call》日前也已开拍，将与美魔女金成铃、性感李伊，与《燃烧烈爱》新人全钟淑共同演出。
《Call》剧情描述各自活在不同时空的两个女子，透过一通电话的连结开始产生了一连串的惊悚故事。黑白海报率先公开，四位女神阵容非常华丽。海报中就已预告了电影的神秘惊悚感，朴信惠与全钟淑凝视著前方眼神却带有不安，朴信惠不安的眼神，与带有神秘表情的全钟淑，令大家对於这两位女子透过电话而展开的连结相当期待。
朴信惠在《Call》中所饰演的书妍一角，感觉到了危机感并展现出不安，全钟淑所饰演的英淑，从眼神中看不出她的内心，充满神秘。饰演书妍母亲的金成铃脸上担心的表情，预告将散发强烈母爱。而饰演英淑母亲的李伊，则是为本片带来更多紧张感的人物。
朴信惠说“对导演满期待的，还有时时刻刻在片中不断遭遇状况变化以及许多事件，《Call》这角色书妍的情感是非常有魅力的，希望透过这角色展现更多不一样的演出。”而全钟淑则说：“能与这些很棒的前辈及工作人员们合作，相当期待，我将尽力呈现英淑这个角色，给观众们全新的感觉。”
金成铃前辈则表示，拍摄惊悚题材与恶势力对抗让她感到相当期待与兴奋，李伊也表示这是她演出过的角色中最独特最有意思的一个。这两队颜值超高的母女们会带来什么样的惊悚剧情？就请大家在2019年拭目以待《Call》。
照片：《Call》海报
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