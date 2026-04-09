IU 上李尚顺节目打脸9年不和传闻！自爆：他们早睡也要死守我的剧

IU最近上MBC FM4U广播节目《完美的一天李尚顺》，直接打破外界流传9年的不和说，让粉丝直呼「好感动」！

日前播出的节目中，IU一现身就说：「今天来这里能见到『社长』，当然一秒都没犹豫就决定出演了。」 直接提起当年一起拍《孝利家民宿》的回忆。李尚顺也热情回应：「真的好久不见，虽然偶尔通电话、也有一起工作，但大家都忙，能在这边再见面真的很开心。」



聊到新戏，IU即将主演MBC电视剧《21世纪大君夫人》，趁机宣传说4月10、11日晚间9点首播，只有这周是9点40分播喔。李尚顺马上说：「之前看你跟朴宝剑演的《苦尽柑来遇见你》，我跟老婆（李孝利）哭超惨，边哭边聊耶！这次新戏当然也要追啊！」IU追问：「那会看吧？我知道你们都早睡耶～」李尚顺笑说：「我们大概9点20就睡了，但周末可以破例啦，一定死守播出！」

其实IU跟李孝利、李尚顺夫妇的缘分始於《孝利家民宿》，但后来被发现社群没互相关注，加上IU开唱邀《孝利的民宿》班底却不见李孝利，李孝利主持《红毯》也不见IU现身，不和传言就越演越烈。

不过去年李孝利上YouTube节目《藉口GO》时，直接点名说：「会不变心照顾我们夫妻的人不多，但洪贤熙、Jasson、刘在锡、IU都有一直关心我们。」 让谣言渐渐平息。这次IU更直接上李尚顺的节目，等於亲身行动打破乌龙传闻。



网友看了纷纷留言：「老朋友见面真好」、「不和说真的是别人乱讲」、「这次要死守直播追剧了啦！」。



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