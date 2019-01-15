朴信惠電影《Call》1月3日開拍 與逆齡金成鈴成高顏值母女
電影 2019年1月15日 星期二12:09 Erin
朴信惠在目前熱播中的人氣電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》中正與玄彬大談戀愛，不過另一方面她的大螢幕作品《Call》日前也已開拍，將與美魔女金成鈴、性感李伊，與《燃燒烈愛》新人全鍾淑共同演出。
《Call》劇情描述各自活在不同時空的兩個女子，透過一通電話的連結開始產生了一連串的驚悚故事。黑白海報率先公開，四位女神陣容非常華麗。海報中就已預告了電影的神祕驚悚感，朴信惠與全鍾淑凝視著前方眼神卻帶有不安，朴信惠不安的眼神，與帶有神祕表情的全鍾淑，令大家對於這兩位女子透過電話而展開的連結相當期待。
朴信惠在《Call》中所飾演的書妍一角，感覺到了危機感並展現出不安，全鍾淑所飾演的英淑，從眼神中看不出她的內心，充滿神秘。飾演書妍母親的金成鈴臉上擔心的表情，預告將散發強烈母愛。而飾演英淑母親的李伊，則是為本片帶來更多緊張感的人物。
朴信惠說“對導演滿期待的，還有時時刻刻在片中不斷遭遇狀況變化以及許多事件，《Call》這角色書妍的情感是非常有魅力的，希望透過這角色展現更多不一樣的演出。”而全鍾淑則說：“能與這些很棒的前輩及工作人員們合作，相當期待，我將盡力呈現英淑這個角色，給觀眾們全新的感覺。”
金成鈴前輩則表示，拍攝驚悚題材與惡勢力對抗讓她感到相當期待與興奮，李伊也表示這是她演出過的角色中最獨特最有意思的一個。這兩隊顏值超高的母女們會帶來什麼樣的驚悚劇情？就請大家在2019年拭目以待《Call》。
照片：《Call》海報
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