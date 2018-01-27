韩剧 2月新韩剧，爱情、推理、惊悚一波又一波

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总觉元旦没过多久，咻！又要进入2月份，也得准备过农历春节了。韩国也和华人地区一样有农历新年，忘了是不是也会因播特别节目而停播电视剧？

不管了，先来看看2月份有哪几部新韩剧准备上档？仔细看，除了《加油！威基基》是年轻的新演员，其他几部都是大家熟识、喜爱的资深男、女演员。

2/2 JTBC 金土剧《Misty》（미스티）16集〰



由《Beautiful Mind》毛完日导演执导、新人剧作家诸仁执笔合作打造。有没觉得韩国新人剧作家编剧的节奏、铺陈不输资深的剧作家？！这剧是讲述被怀疑是杀人事件嫌疑人的韩国顶尖主播和她的律师丈夫所相信爱情的真谛的爱情悬疑片。

女主是时隔6年回归新作的金南珠，男主也是《倒数第二次恋爱》2年后再接新剧的池珍熙。二人6年前合作过《顺藤而上的你》，这回二人是主演，期待新的火花。

2/5 JTBC月火剧《加油！威基基》（으라차차 와이키키）16集〰



2月新剧里，唯一年轻、青春、活力的电视剧，金正铉、李伊庚、孙承源、郑仁仙、高娜恩、李珠雨主演。

这剧讲述成为电影导演的倒霉蛋东久、机智满分的生计型演员俊基以及半个无业游民自由职业编剧斗植三个年轻人，在面临人生危机之际在民宿「威基基」中所展开的故事。由《Man to Man》李昌民导演执导与《现代农夫》金基浩作家合作打造。

预告里看到3个大男孩为1个小贝比鸡飞狗跳似的，这部应该是部轻松爆笑的青春剧。台湾地区OTT由爱奇艺台湾站播出。

2/20 SBS月火剧《能先接吻吗》（키스 먼저 할까요）32集〰



原定2/5播出，SBS为考量到2/9起展开的直播平昌冬季奥运，延后播出。一次连播4集，也算过瘾。由《对，就是那样》孙政贤导演执导与《我有爱人了》裴由美作家合作打造。

这剧是讲述一群不再对浪漫爱情抱有期待、面对现实生活的都会男、女真诚的爱情故事。由等很久的甘宇成携手金宣儿共同主演。只要剧本精彩，2位戏精的碰撞一定火花四射。搭配的演员，还有吴智昊、朴时妍。看过预告，闪亮亮的开始期待了。

2/24 OCN周末剧《小神的孩子们》（작은 신의 아이들）集数未定〰



又一部集悬疑、惊悚、灵异的犯罪刑侦剧。由一阵子不见的姜至奂、金玉彬主演，其他演员有沈熙燮、李伊利雅等人。

描述一位凡事根据科学办案的刑警和一位有神气的女刑警联手追踪一件案件，进而揭露神秘集团阴谋的故事。SBS《我想知道真相》节目编导韩禹理执笔、《继承者们》姜信孝导演执导。台湾地区OTT在爱奇艺台湾站播出。

2/28KBS 2TV水木剧《推理的女王2》（추리의 여왕 2）16集〰



基於上一季收视、口碑不错，很快的剧组又制作了第二季。仍由权相佑、崔江姬继续携手破案。由《金科长》崔允锡、和执导第一季的刘英恩导演和执笔第一季的李承敏剧作家联合打造。

第二季原家庭主妇刘雪玉彻底扔掉了自己的菜篮子，与河完胜刑警组成完美搭档联手破解大大小小的犯罪案件。相较看他们俩个推理追案，更想看他们俩的感情进展，这是第一季没有的缺憾。毕竟第一季刘雪玉是有夫之妇，这一季应该离婚了吧？

2月 SBS周末剧《善良魔女传》（착한마녀전）40集〰



由於上档日期未定，就放到最后面。这剧接档《Bravo My Life》，若按日期排下来预估该是2/17，可正逢农历春年假期，还是等电视台公布首播日了。

这剧讲述一个原本以善良闻名的家庭主妇因某种原因而不得不伪装成有著「魔女」恶名的双胞胎妹妹，过著双重生活的故事。李多海即饰演过著双重生活的女主，被女主闯入搞坏生活秩序的男主是柳秀荣饰演。其他有裴秀彬、尹世雅、安友渊联合主演。由《我的心一闪一闪》吴世江导演执导、《美女的诞生》尹英美作家合作打造。

如果农历春假期正常播出，就不闷了。就怕……20180127

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