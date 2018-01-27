韓劇 2月新韓劇，愛情、推理、驚悚一波又一波

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總覺元旦沒過多久，咻！又要進入2月份，也得準備過農曆春節了。韓國也和華人地區一樣有農曆新年，忘了是不是也會因播特別節目而停播電視劇？

不管了，先來看看2月份有哪幾部新韓劇準備上檔？仔細看，除了《加油！威基基》是年輕的新演員，其他幾部都是大家熟識、喜愛的資深男、女演員。

2/2 JTBC 金土劇《Misty》（미스티）16集〰



由《Beautiful Mind》毛完日導演執導、新人劇作家諸仁執筆合作打造。有沒覺得韓國新人劇作家編劇的節奏、舖陳不輸資深的劇作家？！這劇是講述被懷疑是殺人事件嫌疑人的韓國頂尖主播和她的律師丈夫所相信愛情的真諦的愛情懸疑片。

女主是時隔6年回歸新作的金南珠，男主也是《倒數第二次戀愛》2年後再接新劇的池珍熙。二人6年前合作過《順藤而上的你》，這回二人是主演，期待新的火花。

2/5 JTBC月火劇《加油！威基基》（으라차차 와이키키）16集〰



2月新劇裏，唯一年輕、青春、活力的電視劇，金正鉉、李伊庚、孫承源、鄭仁仙、高娜恩、李珠雨主演。

這劇講述成為電影導演的倒霉蛋東久、機智滿分的生計型演員俊基以及半個無業遊民自由職業編劇斗植三個年輕人，在面臨人生危機之際在民宿「威基基」中所展開的故事。由《Man to Man》李昌民導演執導與《現代農夫》金基浩作家合作打造。

預告裏看到3個大男孩為1個小貝比雞飛狗跳似的，這部應該是部輕鬆爆笑的青春劇。台灣地區OTT由愛奇藝台灣站播出。

2/20 SBS月火劇《能先接吻嗎》（키스 먼저 할까요）32集〰



原定2/5播出，SBS為考量到2/9起展開的直播平昌冬季奧運，延後播出。一次連播4集，也算過癮。由《對，就是那樣》孫政賢導演執導與《我有愛人了》裴由美作家合作打造。

這劇是講述一群不再對浪漫愛情抱有期待、面對現實生活的都會男、女真誠的愛情故事。由等很久的甘宇成攜手金宣兒共同主演。只要劇本精彩，2位戲精的碰撞一定火花四射。搭配的演員，還有吳智昊、朴時妍。看過預告，閃亮亮的開始期待了。

2/24 OCN週末劇《小神的孩子們》（작은 신의 아이들）集數未定〰



又一部集懸疑、驚悚、靈異的犯罪刑偵劇。由一陣子不見的姜至奐、金玉彬主演，其他演員有沈熙燮、李伊利雅等人。

描述一位凡事根據科學辦案的刑警和一位有神氣的女刑警聯手追蹤一件案件，進而揭露神秘集團陰謀的故事。SBS《我想知道真相》節目編導韓禹理執筆、《繼承者們》姜信孝導演執導。台灣地區OTT在愛奇藝台灣站播出。

2/28KBS 2TV水木劇《推理的女王2》（추리의 여왕 2）16集〰



基於上一季收視、口碑不錯，很快的劇組又製作了第二季。仍由權相佑、崔江姬繼續攜手破案。由《金科長》崔允錫、和執導第一季的劉英恩導演和執筆第一季的李承敏劇作家聯合打造。

第二季原家庭主婦劉雪玉徹底扔掉了自己的菜籃子，與河完勝刑警組成完美搭檔聯手破解大大小小的犯罪案件。相較看他們倆個推理追案，更想看他們倆的感情進展，這是第一季沒有的缺憾。畢竟第一季劉雪玉是有夫之婦，這一季應該離婚了吧？

2月 SBS週末劇《善良魔女傳》（착한마녀전）40集〰



由於上檔日期未定，就放到最後面。這劇接檔《Bravo My Life》，若按日期排下來預估該是2/17，可正逢農曆春年假期，還是等電視台公佈首播日了。

這劇講述一個原本以善良聞名的家庭主婦因某種原因而不得不偽裝成有著「魔女」惡名的雙胞胎妹妹，過著雙重生活的故事。李多海即飾演過著雙重生活的女主，被女主闖入搞壞生活秩序的男主是柳秀榮飾演。其他有裴秀彬、尹世雅、安友淵聯合主演。由《我的心一閃一閃》吳世江導演執導、《美女的誕生》尹英美作家合作打造。

如果農曆春假期正常播出，就不悶了。就怕……20180127

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