李寶英有望接棒老公池晟回歸小熒幕，新劇《離婚調查官洪末金》化身「一拖三」單親媽媽

13 日根據韓媒報導，李寶英將接拍 ENA 新劇《離婚調查官洪末金》（暫譯）擔任核心主演。對此，其經紀公司 J-WIDE Company隨即證實，李寶英目前正「積極討論中」，消息一出讓大批劇迷大呼期待！

《離婚調查官洪末金》是一部溫馨幽默的法庭家庭劇，故事講述一位遭遇「換乘離婚（被出軌背叛）」、獨自撫養三個孩子的媽媽，搖身一變成為家庭法院的家事調查官，在調查各種陷入泥潭的家事案件過程中，尋找真相與和解的鑰匙。該劇融合了家事調查官們實際處理的有趣案件與現實生活中的苦惱，描寫為了守護心愛的孩子們而成為家事調查官的無畏離婚女的成長歷程。

李寶英在劇中擔綱靈魂女主角、飾演家庭法院的家事調查官「洪末金」。她即便身處極端絕境，也能發動敏銳直覺與五感，在與「恨不得殺之以後快」的丈夫離婚後，她一手拉拔三個孩子，像一頭犀牛般勇往直前、無所畏懼，人設非常帶感！



值得一提的是，這次新劇所描繪的「家事調查官」是韓劇中首次描繪職業。他們接受審判長、調解長或調解法官的命令，深入調查離婚、收養、監護、虐待兒童、少年犯罪等家庭內部發生的無數糾紛，找出爭端原因並進行報告。家事調查官的報告書與最終的判決直接掛鉤，具有舉足輕重的分量。

這是李寶英繼去年《死亡天使瑪莉》後相隔一年的回歸作，也是她出道以來首次出演 ENA 的作品。據悉，《離婚調查官洪末金》憑藉著趣味十足的題材設定，在 ENA 的編排會議中獲得了極高的評價，早已備受期待。



而在李寶英傳出新作消息之前，她的丈夫、演員池晟也於 11 日憑新劇《公寓黑風暴》強勢回歸小螢幕。夫妻二人為了兼顧工作和家庭，早已約定輪流拍戲和在家帶娃，並且必定會貼心地為對方劇組送上咖啡車應援，是演藝圈知名的模範夫妻。

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