DAY6度云捲入戀愛＋結婚傳聞！對象被指網紅柳惠珠妹妹A某，JYP僅回應「沒有立場」，韓網熱議升溫

人氣樂團 DAY6 鼓手度云近日捲入戀愛傳聞，對象被指為《臉讚時代》出身的網紅柳惠珠（유혜주）的妹妹A某柳智裕（유지유），引發關注。

近期在網路社群中，有關度云與A某交往的傳聞持續擴散。有網友指出，A某在與交往9年的前男友分手後，疑似與度云展開新戀情，並提出多項「線索」作為佐證。

包括兩人住家裝潢與擺設風格相似、度云車內出現的狗與A某寵物外觀一致等細節，以及度云近期在 YouTube 公開的香水、鑰匙圈與玩偶等物品，而A某也被指出使用相同香水及類似設計鑰匙圈，相關內容皆來自 SNS 與公開畫面，引發討論。此外，網路上也傳出兩人曾與婚禮策劃師會面諮詢的說法，使結婚傳聞進一步升溫。



對此，所屬公司JYP娛樂於今日（26日）僅回應「沒有立場」，未再進一步說明。

而JYP娛樂的回應曝光後，也立刻在韓網掀起熱議。網友紛紛留言：「呵呵呵，沒有立場的話，幾乎不是事實嗎」、「任誰看都是真的」、「但是女人也不是奇怪的人，爲什麼反應會這樣」、「如果粉絲們不發瘋的話，應該也不會有報導吧」、「都30多歲了談戀愛又怎麼樣」、「在 YouTube 上介紹情侶單品是個問題」、「粉絲們罵女方和女方的家人，真的好噁心」、「DAY6 都反應出了像偶像一樣的人氣，戀愛怎麼會沒有任何影響呢」、「柳惠珠妹妹真的很漂亮，也很善良」等，反應熱烈。



度云於2015年以 DAY6 鼓手身份出道，近期也曾出演MBC綜藝《我獨自生活》，並參與羅PD新綜藝《到底為什麼要登山》，展現多樣活動面貌；而A某則活躍於 YouTube 與Instagram，持續經營個人社群內容。



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