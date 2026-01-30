【影片】「200億逃稅疑雲」車銀優，母親鰻魚店正在整修？現場「一片空蕩」

車銀優媽媽在江華島經營的「昨日鰻魚炭烤店」，最近被發現店面全空、只剩施工痕跡！雖然現場掛著「江南展店、重新裝修」的布條，但這裡其實就是之前爆出的「紙殼公司」登記地址，讓整起事件越挖越黑。

之前車銀優在節目和SNS上介紹這家店時，只說是「常去的店」，後來才被網友抓包根本是自家經營的家族事業，讓他被狂轟「虛假宣傳」。 更嚴重的是這間店背後牽扯出車銀優為節稅設立的公司，被國稅局盯上，疑似有高達200億的逃漏稅爭議！

據報導，車銀優媽媽設立的A公司與車銀優的經紀公司Fantagio簽了「演藝活動支援合約」，把車銀優的收入分成三份，分別流向車銀優本人、Fantagio和A公司。 但國稅局調查後認定，A公司根本是沒有實際業務的紙殼公司，不符合節稅條件，因此發出巨額追繳單。



另外去年春天稅務調查其實就已經結束，但有報導指出是應車銀優的請求，等到他於同年7月28日入伍、完成入伍手續後，才寄發稅務調查結果通知書，引發他「躲進軍隊避風頭」的「軍營逃兵」（군대 런）爭議。

沉默多時後，車銀優26日終於在SNS親上火線道歉：「最近因為我的事情，讓很多人擔心與失望，我真心低頭致歉。」但對於具體爭議細節並未多作解釋，粉絲與網友仍在等待更清楚的說明。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞