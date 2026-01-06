「國民影帝」安聖基獲追授最高榮譽「金冠文化勳章」！病逝享壽 74 歲，李在明總統發文哀悼：熱情與品格永存

韓國影壇支柱、被譽為「國民演員」的安聖基於 5 日上午 9 時逝世，享壽 74 歲。 政府為表彰其對藝術界的卓越貢獻，決議追授大眾文化最高榮譽「金冠文化勳章」、由文化體育觀光部部長當晚前往靈堂弔唁授勳，總統李在明亦透過個人社群媒體表達哀悼。

李在明總統第一時間致贈花籃，並在悼詞中寫道：「正如他所說，『我以電影為夢想、以表演為人生』，表演就是他的生命，也為無數人帶來了慰藉、愉悅及反思的時光。」 他接著指出：「正如老師『帶給觀眾信賴感』這一願望，他將以『值得信賴的演員』、真誠描繪人類貫穿時代的喜怒哀樂的演員、如鄰居般親近的演員形象，永遠留在人們心中。」



李在明指出，安聖基在長達69年的演藝生涯中出演了超過170部作品，不分主配角皆傾注熱情，展現了謙遜勝於浮華、品格勝於競爭的風骨：「我向他的一生致敬，並深信他會永遠陪伴在我們身邊，留下不變的感動與共鳴。」



安聖基 5 歲以電影《黃昏列車》出道，從影逾一甲子，代表作包括《華麗的假期》、《蒼白戰爭》、《廣播明星》、《十字弓防戰》，以及韓國首部千萬票房電影《實尾島風雲》等。 他不僅是引領韓國電影大眾化的核心人物，更長期擔任聯合國兒童基金會親善大使、「Good Downloader」合法下載運動委員會主席及文化隆盛委員會委員等職務，致力公益並對韓國電影產業做出卓越貢獻。



安聖基曾先後於 2005 年與 2013 年獲頒「寶冠文化勳章」及「銀冠文化勳章」。 對於本次追授勳章，文體部表示：「安聖基展現了跨越世代的精湛演技，是與韓國電影史共生息的『國民演員』，象徵 1990 至 2000 年代韓國電影大眾化飛躍與產業成長的核心人物，為擴張韓國電影的社會及文化影響力做出極大貢獻。」

自 2019 年確診白血病（血癌）後，安聖基曾於 2020 年獲判定痊癒，但在 6 個月後病情復發，隨即中止活動專心治療。 此後他雖偶爾出席電影界重要活動中，卻不幸於上個月 30 日在自家用餐時，因食物卡住喉嚨而倒下。 雖緊急送醫搶救，仍在入住加護病房 6 日後告別人世。



喪禮將依照遺願以「電影人葬」形式舉行 5 日葬，由裴昶浩導演等影壇領袖任葬儀委員長，後輩影帝李政宰、鄭雨盛等負責抬棺，陪前輩走完最後一程。 出殯儀式定於 9 日上午，安息於京畿道楊平郡繪星墓園。



