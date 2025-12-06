Netflix懸疑韓劇《認罪之罪》正式上線：兩大影后全道嬿＆金高銀同台飆戲「獄中密謀」真相曝光、反轉到最後一秒！

Netflix 懸疑犯罪韓劇《認罪之罪》在昨天正式上線播出，兩大演技派＆同台飆戲，官方釋出【三大看點】讓大家一次掌握觀劇重點。

《認罪之罪》是一部描繪一夕之間被誣陷為殺害丈夫嫌疑人的國中美術教師安允秀（全道嬿 飾），以及被稱為「魔女」的殺人犯牟恩（金高銀 飾）之間所發生的故事。在此過程中，檢察官白東勛（朴海秀 飾）深入追查兩人之間秘密的交易。



#1．首先值得關注的，是圍繞在安允秀和牟恩之間的交易為中心，所展開的一系列出人意料的事件。隨著兩人互相猜忌並不斷追尋真相，劇情的緊張感將持續到最後一刻。此外，被視為查明真相最有力證據的「自白＆認罪」，反而成為隱藏真相的手段，使故事朝向完全不同的方向發展，也因此更加引人注目。



#2．接著最令人期待的，是演員們的默契。特別是全道嬿與金高銀，繼電影《俠女，劍之記憶》（2015年）後時隔 10 年再度合作，因此在公開前就備受矚目。全道嬿將安允秀在絕境中情緒的極端波動演繹得淋漓盡致，讓觀眾們完全沉浸其中；金高銀則以破格的短髮造型變身（幾乎平頭的程度！），展現了牟恩神秘莫測的內心世界。朴海秀則將白東勛努力揭開兩人秘密的掙扎情緒刻畫得立體豐滿。



#3．最後是以多樣人物的視角重組事件的演出方式。導演李正孝提及演出意圖時表示：「每一集都會讓新的角色與轉折登場，像是兩人的交易、以及試圖揭開該交易者之間的鬥爭等等。」並補充說：「希望讓觀眾產生『到底誰才是犯人？』的疑問，並持續陷入混亂直到最後。」





共 12 集構成的《認罪之罪》目前已於昨天下午在 Netflix 上線公開。



【人物簡介】

擁有一名小學女兒的國中美術老師允秀（全道嬿 飾），一夕之間成為殺害丈夫的嫌疑人後，為了找回日常生活而接受了危險的交易。提出交易的是被神秘面紗包裹的牟恩（金高銀 飾）。牟恩因涉嫌殺害牙醫夫妻而被拘押於拘留所，並與允秀相遇。試圖執拗地挖掘纏繞在兩人之間秘密的檢察官東勛（朴海秀 飾）出面後，引發出無法預測的緊張感。



