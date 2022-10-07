梁朝偉出席第27屆釜山國際電影節：談與郭富城合作《風再起時》「勾起舊香港童年回憶」也透露未來想演角色！

梁朝偉近日赴韓參加第27屆釜山電影節並獲頒「亞洲電影人獎」，在6日進行的記者會上回答韓國記者提問。

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聊到與郭富城合作的新片《風再起時》，梁朝偉表示郭富城非常專業、開拍前做了很多準備，過程亦十分順利和愉快。 梁朝偉稱這部電影有類似《花樣年華》的感覺，因為是講述五六十年代的故事，亦是梁朝偉本人成長的年代，勾起他對於舊香港和童年的回憶。



記者表示梁朝偉一向以眼神溫暖著稱，但在《傷城》《暗花》中展現冷酷一面亦獲得好評，問他是否對眼神也有精心計算，亦或是融入角色而自然流露？ 梁朝偉表示會用好多時間對角色做調查，例如閱讀參考書籍、觀察和模仿日常生活中相似的人，至少要花3個月時間準備角色。

有記者問如今已到花甲之年、獲得諸多成就的梁朝偉還有什麼夢想，梁朝偉表示現實生活中都有很多種人物，但沒特別想過想接什麼角色，只希望嘗試沒演過的類型。 因為是拍電視劇出身，最近更有重回小螢幕的想法，而且現在上了年紀，希望挑戰年輕時無法做到的成熟角色。



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