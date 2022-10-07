《小女子》劇情冒犯越南？越南官方：關於越戰描述不實，要求Netflix停播！已於該區下架

你怎麼看呢？

由金高銀等人主演的現下大熱韓劇 《小女子》，最近劇情進入白熱化，不知道市長究竟是否會當選、而三位姊妹又將何去何從？除此之外，大家的討論焦點也落在男角魏嘏雋，在近幾集的帥氣舉動讓不少觀眾覺得腦性男形象超帥！然而越南當地對劇情似乎不以為然，反而認為被《小女子》的劇情侵犯了。



《小女子》劇情中提到韓國軍人在越戰的參戰過程，記者採訪當時參戰軍人，軍人表示韓軍實力堅強，一人可以打敗好幾個越共軍。這段對話播出後，讓越南表示並非事實、且劇情扭曲歷史，是侮辱民族的行為，後續也要求Netflix停播該劇，消息也在網上沸騰數日。



有韓國網友表示，可以理解越南方的立場，在看到這段時也有想到他們可能會對這個議題表示意見，且涉及歷史議題本就是敏感話題，可能會引起情緒。現在也傳出Netflix在越南停播該劇的消息，只希望最後能塵埃落定、有個好的結局。



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞