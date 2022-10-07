梁朝偉親挑6部電影展映第27屆釜山國際電影節：喜歡看全度妍、宋康昊的影片！

梁朝偉閃耀第27屆釜山國際電影節。

相關內容：梁朝偉出席第27屆釜山國際電影節：談與郭富城合作《風再起時》「勾起舊香港童年回憶」也透露未來想演角色！

於10月5日開幕的釜山電影節上，影帝梁朝偉受邀亮相，並在開幕式上領取「年度亞洲電影人獎」。梁朝偉還出席了記者會，接受了韓國媒體的採訪。 被問及作為亞洲影壇的先導者是如何看待韓國影視作品時，梁朝偉表示：「事實上，最近看到韓國演藝界，我也感到非常高興。我與韓國有著很長時間的緣分，從20多年前開始，為了宣傳電影還經常訪問韓國。」他接著說：「釜山國際電影節我從第二屆開始首次參與，這次已經是第四次參與，韓國電影中我也很喜歡看全度妍、宋康昊等人的電影」。

同時本屆電影節還專門為他設立了「梁朝偉的花樣年華」特別展映，他本人親自挑選了六部展映作品，包括《花樣年華》《2046》《無間道》等經典作在內。而梁朝偉選擇這些影片展映的原因又是什麼呢？他透露：「想挑選各種題材給大家看，多點不同的種類，6部里也有王家衛導演等很多出色導演的作品。也很想給大家看看我剛出道時去臺灣拍的《悲情都市》，只是很可惜，只能選6部。」



10月6日淩晨，梁朝偉的妻子劉嘉玲在梁朝偉獲獎後發文「You deserve it.（這是你應得的）」，為老公慶賀。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞