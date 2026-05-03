釜山影展獲奧斯卡官方認可「直通資格」！新規保障人類創作：AI 演員、劇本無評選權

美國電影藝術與科學學院（AMPAS）於當地時間 1 日公佈最新規定，韓國釜山國際影展（BIFF）正式列入全球六大「特權」影展，獲大獎作品將直接入圍奧斯卡「最佳國際影片」候選名單。 此外，針對近年 AI 技術的爭議，奧斯卡官方也明文要求參賽作品的演員與劇本必須由「人類」直接創作演出。

釜山影展晉升奧斯卡直航站

根據美國電影藝術與科學學院（AMPAS）新規，往後即便作品未被各國官方委員會選送，只要在指定的六大國際影展中獲得大獎，便具備報名資格。

這份「直通名單」除了坎城、威尼斯、柏林、日舞及多倫多影展外，釜山國際影展（BIFF）是亞洲地區唯一被列入的影展。 這意味著未來的優質韓國片或亞洲電影，只要在釜山影展奪魁，便拿到了進軍奧斯卡「最佳國際影片」的門票！



外界認為，此舉旨在保護因政治原因在威權國家失去送審機會的電影，例如去年坎城影展金棕櫚獎得主、伊朗導演賈法·潘納希的作品《只是一場意外》，當時並非由伊朗送審，而是由共同製作方之一的法國代表提交。



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守護人類創作！AI 演員與劇本「正式說不」

面對生成式 AI 的強勢入侵，奧斯卡官方也開了業界第一槍。 在最新演技與劇本獎項規定中明確指出：演技獎必須是名列演出名單、且在本人同意下由「人類直接演出」的角色才具備評選資格，劇本獎亦明文要求僅限由「人類創作」的劇本才可列入評審對象。

這項新規反映了影壇對技術取代人力的擔憂。 去年運用 AI 技術讓已故演員方·基墨在銀幕重生，目前中國公司字節跳動的 AI 影片生成模型「Seedance 2.0」僅憑指令就能產出幾近實景的影像，AI 技術已深入電影製作現場。

官方並不全面禁止在製作過程中使用數位工具。學院維持了去年的規定，即生成式 AI 對於是否獲得提名「不具備正面或負面影響」。 若對作品使用 AI 狀況產生疑慮，學院有權要求透明化技術細節。



奧斯卡主席萊內特·豪威爾·泰勒（Lynette Howell Taylor）強調：「創作過程的核心必須要是『人』。隨著 AI 持續發展，我們的討論也會與時俱進，但學院在評選獲獎資格時，始終會將人類的創作成果放在首位。」

奧斯卡金像獎始於 1929 年，是世界最高權威的電影獎項，於每年 3 月舉行。 韓國電影與奧斯卡淵源深厚，2020 年奉俊昊導演的《寄生上流》曾勇奪最佳影片與最佳導演等 4 項大獎; 而在今年舉行的第 98 屆頒獎典禮中，Netflix 動畫《K-Pop 獵魔女團》奪得最佳動畫長片與最佳原創歌曲獎，引發了熱烈討論。



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