《惡女是懸絲木偶》預告片公開！車銀優深情親吻韓韶禧手背：「我是公主殿下的人」

三位「漫撕男女」車銀優、韓韶禧、李洙赫一起為Kakao Page網漫《惡女是懸絲木偶》拍攝廣告，之前的花絮已經引起不小期待，今天第一支預告終於公開了！

《惡女是懸絲木偶》是一部人氣相當高的網漫，講述女主角被殺害後以公主「迦耶娜」的身分醒來，為擺脫弟弟「雷帝普」的陰謀、守護皇權，與自己深愛的「棋德瑞」公爵成爲政治夥伴，並展開致命的羅曼史。



擁有致命魅力的冷美男「棋德瑞」和Girl Crush公主「迦耶娜」分別由車銀優和韓韶禧飾演。 今天公開的預告片中，兩人坐在花園中享用下午茶，韓韶禧拋出合作提議：「成為我的力量吧，這樁買賣絕不會讓你有損失。」 車銀優挽住險些跌倒的韓韶禧，對視間火花四射。



李洙赫飾演的暗黑王子「雷帝普」失魂落魄地走下樓梯，韓韶禧則露出「壞女人」的滿足笑容，似乎計劃進行得十分順利。



最後一幕，車銀優單膝跪地親吻韓韶禧的手背，深情地說：「我這副身體，從此屬於公主殿下。」 字幕融入懸絲木偶的元素，似乎表達車銀優角色的心聲：「我想相信，即便只是契約。」



中文版网漫可以在這裡閱讀，畫風超精美華麗、情節也十分有吸引力！真人版預告片第二弹將在11日公開，期待看到暗黑氣場全開的李洙赫啊~



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