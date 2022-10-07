梁朝伟出席第27届釜山国际电影节：谈与郭富城合作《风再起时》「勾起旧香港童年回忆」也透露未来想演角色！

梁朝伟近日赴韩参加第27届釜山电影节并获颁「亚洲电影人奖」，在6日进行的记者会上回答韩国记者提问。

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聊到与郭富城合作的新片《风再起时》，梁朝伟表示郭富城非常专业、开拍前做了很多准备，过程亦十分顺利和愉快。 梁朝伟称这部电影有类似《花样年华》的感觉，因为是讲述五六十年代的故事，亦是梁朝伟本人成长的年代，勾起他对於旧香港和童年的回忆。



记者表示梁朝伟一向以眼神温暖著称，但在《伤城》《暗花》中展现冷酷一面亦获得好评，问他是否对眼神也有精心计算，亦或是融入角色而自然流露？ 梁朝伟表示会用好多时间对角色做调查，例如阅读参考书籍、观察和模仿日常生活中相似的人，至少要花3个月时间准备角色。

有记者问如今已到花甲之年、获得诸多成就的梁朝伟还有什么梦想，梁朝伟表示现实生活中都有很多种人物，但没特别想过想接什么角色，只希望尝试没演过的类型。 因为是拍电视剧出身，最近更有重回小萤幕的想法，而且现在上了年纪，希望挑战年轻时无法做到的成熟角色。



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