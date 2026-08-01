【有片】老友上台熱舞她眼神死！金高銀下秒「抱走青龍大賞」，李相二失控大喊「呀！」真情流露網笑翻

作為演藝圈公認的「韓藝綜 10 級」傳奇同學，演員金高銀與李相二昨日一同出席第 5 屆「青龍系列大獎」。兩人從台下互動到台上記錄，全程滿滿笑點，再次用最真實的反應認證了長達 16 年的深厚友情！

第 5 屆青龍系列大獎於 7 月 31 日在仁川 Paradise City 盛大舉辦，由全炫茂與少女時代潤娥連續五次搭檔主持。當晚，李相二憑藉特別出演 TVING 劇集《菜鳥伙房兵》入圍最佳男配角獎。劇中的虛構男團「味覺男孩」在播出期間就引發熱議，一度紅到登上 Mnet《M Countdown》打歌，當天也在典禮帶來《My flavor》的精彩祝賀舞台。

看到老同學上台「營業」！金高銀台下表情超無奈

爆笑的是，李相二原本穿著帥氣燕尾服坐在觀眾席，在台上穿著軍裝的「味覺男孩」表演到一半時，竟突然站起身說道：「現在這到底是怎麼回事？竟然因為特別出演一路來到青龍舞台，歡迎你，黃錫浩！既然事已至此，我就會全力以赴到最後，Thank you！」隨後便衝上台加入「味覺男孩」一起全力熱舞。



看到老同學突然大開營業模式，坐在台下的金高銀被鏡頭捕捉到一臉「嫌棄又無奈」的複雜表情，彷彿在用全身細胞表達抗拒，頓時讓全場觀眾與網友笑翻！



金高銀抱走大賞！李相二「真情流露」搶鏡被封真心 5000%

而金高銀獲得大獎時李相二的反應，也成為整晚的最亮點之一。金高銀今年憑藉《妳和其餘的一切》、《認罪之罪》、《柔美的細胞小將 3》等作品展現活躍表現，當頒獎人申敏兒宣佈金高銀為大賞得主時，轉播畫面精準捕捉到後方的李相二。只見他猛然站起身、瞪大雙眼大喊：「呀！金高銀！」驚訝到嘴巴根本合不上，隨後上前緊緊握手，臉上寫滿比自己得獎還高興的喜悅。



這一幕瞬間在各大論壇炸開，網友紛紛爆笑留言：「第一眼完全被李相二吸走」、「雖然超搞笑，但因為真心高達 5000%，竟然有點小感動」、「比起金高銀，李相二的反應反而更搶眼哈哈哈！」



呼吸都在搞笑！一通電話情義相挺、16年神仙友誼

其實李相二與金高銀、金聖喆、安恩真等人皆為韓國藝術綜合大學2010 屆的同班同學，且同為91年生同齡人，感情深厚。金高銀曾於2024年在網路節目《藉口GO》中透露：「相二不會刻意搞笑，但他這個人本身的性格就很搞笑。別人講搞笑段子會有不得不笑的壓力，但他本身就很搞笑，所以沒有那種負擔，有時候他光是呼吸都很搞笑！」



而李相二不僅客串出演了金高銀主演的《柔美的細胞小將》，更曾只憑金高銀的一通電話，就二話不說特別出演了電影《在熙的男，朋友》並擔任金高銀老公一角，足見兩人無可取代的情誼。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞