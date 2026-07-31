文瑾瑩秘婚後首度發聲！感動落淚謝粉絲祝福：深深感受到被愛

演員文瑾瑩在公開結婚消息後，對外界湧入的大量祝福表達了深深的感謝。

文瑾瑩於30日透過個人SNS表示：「真的收到非常多的祝福，讓我感動到眼眶泛淚。」她感性地說：「那是一段讓我深深感受到，原來自己一直受到這麼多人喜愛的時光。」並向大家承諾：「真的真的非常感謝大家的祝福與支持，我會像大家祝福我的那樣，好好地、幸福地生活下去。」

此前，所屬經紀公司Cré Company於29日宣布：「文瑾瑩近日與年長她的同為演員的鄭平（音譯），低調完婚。」兩人一直以來都十分低調地交往，甚至連親近的朋友都不知情，因此沒有舉辦大型婚禮，而是以雙方家人聚餐取代婚禮儀式。



在經紀公司發表聲明後，文瑾瑩也分享了親筆信，親自向粉絲告知結婚消息。她透過SNS寫道：「我遇見了一個想一起走過人生道路的人，一個即使只是微不足道的小事，也想彼此逗笑的人。」並表示：「未來希望不再是一個人，而是兩個人一起填滿接下來的人生。」

她也向粉絲真誠表示：「希望大家能給予我們祝福與鼓勵，而不是擔心與憂慮。」並說：「雖然只是短短幾句話，但希望我的真心能夠傳達給大家。謝謝大家長久以來給予我的愛，我也會用盡全心支持大家，並以更好的模樣再次與大家見面。」



這次的喜訊，也因為是在文瑾瑩克服艱辛的抗病歷程後傳出，所以顯得更具意義。

她曾於2017年確診罹患罕見疾病「急性腔室症候群」，這是一種因肌肉組織壓力急劇升高，導致血液循環受阻的疾病，當時共接受了四次緊急手術。

那時她一度擔心手指神經受損，甚至害怕可能因此中斷演藝生涯，但在歷經艱苦的復健治療後，最終成功恢復健康。之後，她陸續出演電視劇《抓住幽靈》、Netflix《地獄公使2》，以及舞台劇《Orphans》等多部作品，成功重返演藝圈。

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