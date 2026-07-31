文瑾莹秘婚后首度发声！感动落泪谢粉丝祝福：深深感受到被爱

演员文瑾莹在公开结婚消息后，对外界涌入的大量祝福表达了深深的感谢。

文瑾莹於30日透过个人SNS表示：「真的收到非常多的祝福，让我感动到眼眶泛泪。」她感性地说：「那是一段让我深深感受到，原来自己一直受到这么多人喜爱的时光。」并向大家承诺：「真的真的非常感谢大家的祝福与支持，我会像大家祝福我的那样，好好地、幸福地生活下去。」

此前，所属经纪公司Cré Company於29日宣布：「文瑾莹近日与年长她的同为演员的郑平（音译），低调完婚。」两人一直以来都十分低调地交往，甚至连亲近的朋友都不知情，因此没有举办大型婚礼，而是以双方家人聚餐取代婚礼仪式。



在经纪公司发表声明后，文瑾莹也分享了亲笔信，亲自向粉丝告知结婚消息。她透过SNS写道：「我遇见了一个想一起走过人生道路的人，一个即使只是微不足道的小事，也想彼此逗笑的人。」并表示：「未来希望不再是一个人，而是两个人一起填满接下来的人生。」

她也向粉丝真诚表示：「希望大家能给予我们祝福与鼓励，而不是担心与忧虑。」并说：「虽然只是短短几句话，但希望我的真心能够传达给大家。谢谢大家长久以来给予我的爱，我也会用尽全心支持大家，并以更好的模样再次与大家见面。」



这次的喜讯，也因为是在文瑾莹克服艰辛的抗病历程后传出，所以显得更具意义。

她曾於2017年确诊罹患罕见疾病「急性腔室症候群」，这是一种因肌肉组织压力急剧升高，导致血液循环受阻的疾病，当时共接受了四次紧急手术。

那时她一度担心手指神经受损，甚至害怕可能因此中断演艺生涯，但在历经艰苦的复健治疗后，最终成功恢复健康。之后，她陆续出演电视剧《抓住幽灵》、Netflix《地狱公使2》，以及舞台剧《Orphans》等多部作品，成功重返演艺圈。

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