震撼彈！文瑾瑩祕婚藏超深！大7歲音樂劇男友「神不知鬼不覺」娶走初代國民妹妹

韓國演藝圈丟出震撼喜訊！被譽為韓流初代「國民妹妹」的39歲女星文瑾瑩，被爆已與大她7歲的音樂劇男演員鄭平（音譯）低調完婚，正式升格人妻。兩人戀愛談得超級神祕，連身邊摯友都被蒙在鼓裡，堪稱演藝圈最強「地下情」！

根據韓媒《News1》今（29）日獨家報導，文瑾瑩與交往多年的音樂劇、話劇演員鄭平，最近已悄悄舉辦婚禮。兩人因合作舞臺劇相識，從同事變摯友，累積深厚信賴與默契後昇華為戀人，最終決定攜手共度一生。據悉，這場婚禮走「極簡風」，僅邀請雙方家人以簡單餐敘形式進行，沒有對外公開，甚至連周遭親友都不知道兩人早已互許終身。



新郎鄭平是2007年出道的資深舞臺劇演員，活躍於音樂劇與話劇圈，也曾參與文瑾瑩擔任導演的創作團體「Bachhi」（音譯）的演出，兩人緣分就此開始。婚後文瑾瑩事業腳步不停歇，在老公全力支持下，她近期不僅忙於話劇《Orphans》的演出，還登上tvN人氣節目《 劉Quiz on the Block》，更已完成與導演延尚昊繼Netflix影集《地獄公使》第二季後再度合作的電影新作《穢土》拍攝，行程滿檔。



29日，文瑾瑩也透過個人SNS公開親筆手寫信，甜曝婚訊：「我結婚了。」她在信中感性表示，遇到了一個想與他一起走過從前獨自走的路、分擔原本獨自苦惱的事、甚至因瑣碎小事也能彼此逗笑的人，並決心從「我」變成「我們」，攜手填補未來的人生；同時也懇切呼籲外界給予祝福與鼓勵而非憂慮，承諾會比大家支持的程度更加努力生活。



文瑾瑩1999年以電影《路上面》出道，2000年憑藉經典虐心劇《藍色生死戀》中飾演宋慧喬的少女時期，那雙水汪汪大眼與催淚演技，讓她一炮而紅，從此奠定「國民妹妹」的不敗地位。隔年她以史劇《明成皇后》與驚悚片《鬼魅》展現超齡演技，2004年更以電影《幼齒老婆Oh My God》中俏皮可愛的新娘角色，徹底鞏固國民妹妹封號，紅遍亞洲。從影25年來，她勇於挑戰各類角色——從《舞動真愛》、《不需要愛情的夏天》，到21歲便以古裝劇《風之畫師》奪下SBS演技大賞最高榮譽，成為史上最年輕大獎得主。後續作品《灰姑娘的姐姐》、《瑪麗外宿中》、《清潭洞愛麗絲》、《火之女神井兒》、《村莊：阿雉阿拉的祕密》、《抓住幽靈》，以及電影《逆倫王朝》（《思悼》）、《玻璃庭院》等，都展現她不斷進化的演技光譜。



2024年文瑾瑩在延尚昊執導的《地獄公使》第二季中展現強烈存在感，今年則以話劇《Orphans》站上舞臺，用更加沉穩內斂的表演實力，獲得劇迷一致好評。如今這位陪伴無數人長大的「國民妹妹」找到了人生伴侶，粉絲們也紛紛獻上祝福：「永遠的妹妹，一定要幸福！」

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