BTS宣布不參加葛萊美！抵制「最佳亞洲流行音樂」新獎項　葛萊美火速回應仍難平息爭議

BTS 防彈少年團 宣布不會向明年2月舉行的葛萊美獎（Grammy Awards）提交作品參賽後，葛萊美官方隔天便發表聲明出面說明。然而，也有不少人指出，這次的解釋並未觸及爭議的核心。

BTS過去在全球市場取得亮眼成績，曾多次於美國三大流行音樂頒獎典禮之一的全美音樂獎（AMA）及告示牌音樂獎（BBMA）獲獎，但唯獨與葛萊美始終無緣。雖然憑藉〈Dynamite〉、〈Butter〉等歌曲多次入圍主要獎項，卻始終未能抱回獎座。



葛萊美特設亞洲獎項，BTS決定不參加

就在此時，葛萊美宣布自明年第69屆頒獎典禮起，將新增涵蓋K-POP、J-POP、C-POP等音樂的「最佳亞洲流行音樂演出（Best Asian Pop Music Performance）」獎項，引發外界爭議。許多人質疑，將擁有不同音樂背景與產業結構的各國音樂，以「亞洲」這一單一類別加以劃分，是否真的合適。

最終，BTS於29日透過官方SNS宣布，不會向葛萊美提交作品參賽。他們表示：「希望音樂不會因地域或語言而被區分，而是能夠作為音樂本身，被傾聽、被喜愛。」雖然並未公開說明具體原因，但外界普遍解讀，這番話是針對新設立的亞洲音樂獎項所傳達的訊息。



葛萊美的回應，難平眾怒

對於BTS的決定，葛萊美也立即做出回應。主辦單位美國錄音學院（Recording Academy）執行長小梅森哈維（Harvey Mason Jr.）表示：「對於BTS決定不參與葛萊美感到遺憾，但作為音樂創作者，我們理解並尊重他們的選擇。」

針對引發爭議的「最佳亞洲流行音樂演出」獎項，他進一步說明：「設立此獎項是為了表彰亞洲流行音樂的深度、多樣性與持續成長，並非刻意區分特定音樂，而是希望讓更多藝術家獲得肯定。」他也強調，即使報名該獎項，仍可同時角逐「年度製作」、「年度專輯」、「年度歌曲」等綜合大獎，不會因此被排除在評選之外。



然而，這番說明仍未能平息爭議。因為這場討論的核心，並非只是是否有機會獲得綜合大獎，而是對於以音樂人的出身地區與語言來區分音樂類型的做法提出質疑。外界擔憂，將K-POP等亞洲音樂另立分類，最終可能反而限制亞洲音樂在全球音樂市場上的評價標準。（＊延伸閱讀：BTS防彈少年團抵制葛萊美獎燒不停！CEO急出面滅火，韓網反應大：歧視還裝清高）

全球媒體都在關注此事

海外主要媒體也關注此事。英國《衛報》形容BTS的決定是「委婉卻明確的訊息」，美聯社（AP）則報導，部分粉絲認為新設獎項如同是「替亞洲藝術家設下帶有種族色彩的門檻」。



最終，這起事件已不只是單一團體缺席頒獎典禮的問題，而是逐漸擴大成為一場關於全球音樂市場應以何種標準評價音樂的討論。BTS的選擇，以及葛萊美方面的回應，未來將對整個音樂產業帶來何種影響，也備受關注。

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