《財閥X刑警2》安普賢曝：原以為鄭恩彩不太常笑，想不到完全相反「愛笑又隨和無害」

演員安普賢近期將推出電視劇續集作品《財閥X刑警2》，不過搭檔的女主角從第一季的朴智賢，第二季改由鄭恩彩出演。鄭恩彩飾演重案組女警一樣帥氣不減，而安普賢也在訪談中透露鄭恩彩實際的個性，其實是個愛笑的女生，並且相當隨和。

日前在時尚雜誌W Korea的YT頻道影片中，邀請《財閥X刑警2》的男女主角安普賢以及鄭恩彩，互相寫下對方的個人介紹，看看對彼此的了解有多少。首先兩人也畫出心目中對方的帥氣模樣，安普賢畫出了鄭恩彩穿著警察制服騎乘摩托車頭髮向後飄揚的樣子，鄭恩彩則是畫出了安普賢的酒窩。



安普賢也提到原以為鄭恩彩應該不太常笑，但相處後才發現鄭恩彩個性相當隨和，也是個愛笑的人，感覺無害。鄭恩彩則說到安普賢和藹可親又帥氣的外表下，還透露出細膩的一面，他總是能記得別人說過的話，屬於默默關心體貼對方的類型，安普賢對於這樣的評價也感到相當自信。



接著安普賢也透露鄭恩彩對於瑪格利酒的趣事。在某次聚餐中，安普賢為大家帶來了多瓶瑪格利酒，不過鄭恩彩一看到就說自己沒有辦法喝這種酒，因為隔天會頭痛無法進行工作。但是在聚餐的現場她卻被安普賢說服了，在幾小時內喝了不少量的瑪格利酒。隔日安普賢則收到了來自鄭恩彩的訊息，原來是特別來通報「我沒有頭痛問題！」讓安普賢感到相當有趣。



《財閥X刑警2》是延續上一季的作品，財閥家世背景顯赫卻熱愛擔任警察的陳利手，與新到任的朱慧拉組長，將攜手展開愉快爽快又痛快的搜查故事，將於8月7日晚間正式與觀眾見面。



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