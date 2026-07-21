IU耳疾惡化暫停活動！9月巡演、新專輯全面延期，自責長文惹哭粉絲：「感覺搞砸了大家的下半年」

南韓「國民天后」IU因長期罹患的「耳咽管開放症」近期病情惡化，IU 於昨（20）日透過經紀公司與粉絲平台雙雙證實，將全面延期原定於今年 9 月在京畿道高陽市開跑的全國巡迴演唱會，以及備受矚目的正規六輯發行計畫。消息一出，讓大批粉絲（UAENA）感到相當不捨與心疼。

日夜發作影響唱歌！醫警告「暫停劇烈活動」

所屬經紀公司 EDAM 娛樂表示，經過審慎評估，判定 IU 目前的耳朵狀況確實難以負荷公演，因此以藝人健康為第一優先，決定對上述行程做出全面調整。

IU 本人也在粉絲溝通平台 Berriz 上率先發出長文，親自向粉絲解釋。她坦言，近幾年因為工作心切、忽略了體能狀況，導致一直以來的舊疾「耳咽管開放症」逐漸惡化。這是一種耳鼻喉科疾病，患者的耳咽管無法正常關閉，會導致自己的聲音和呼吸聲在耳內被異常放大，進而產生強烈不適感。

IU 表示：「最近幾天症狀不分晝夜地持續發作，唱歌時難以找回自身狀態的情況不斷重複發生。」雖然在錄音室靠著一些訣竅順利完成了專輯錄音，但專家們建議，目前暫時不適合進行活動範圍大、又會大量流汗的演唱會。



自責致歉粉絲，新專輯進度曝光

IU原定 9 月起以高陽演唱會為起點展開全國巡演，如今只能延後。向來寵粉的 IU 充滿自責，難過地致歉：「無法遵守演唱會的約定，心情真的非常沉重且抱歉。因為我的耳朵問題，搞砸了我們大家原本可以很幸福的下半年，真的很對不起。」

至於粉絲引頸期盼的正規六輯，IU 解釋，因為這張專輯的主要宣傳活動就是綁定巡演，所以只能忍痛同步推遲。不過她也大派定心丸，透露新專輯已經進入混音階段，連封面都拍好了！這次不僅挑戰了全新曲風與製作陣容，更是一張讓她自己非常滿意的作品：「這些並不是消失了，只是推遲了幾個月而已。」



「願以身為歌手的最佳狀態呈獻」

為了不讓粉絲過度擔憂，IU 特別強調該疾病並不會帶來劇烈疼痛或嚴重影響日常生活，純粹是出於「身為歌手，難以以最佳狀態向觀眾呈現公演」所做出的決定，因此請大家不必擔心她是不是病得很嚴重。

目前，IU 將全面專注於治療與休養，並約定最遲會在 2027 年初以健康的姿態重返舞台。經紀公司也承諾將全力支持 IU 的康復之路，變更後的專輯發行日與公演日程將於日後另行公告。



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